曾批江宜樺是希特勒 陳其邁：維護民主自由是重點

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德惹議，但有臉書粉專指高雄市長陳其邁也曾批前行政院長江宜樺是希特勒。陳其邁今天表示，維護民主自由的體制，才是真正重點。

2014年太陽花學運時，警方強制驅離民眾造成多人受傷，臉書粉專「政客爽」發文指出，當時陳其邁曾開記者會譴責，並批評時任行政院長江宜樺是希特勒，還在照片上畫了兩撇鬍子。

對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪表示，今天是歐戰的勝利日、也是紀念日，戰爭可說是人類的悲劇，應該要記取戰爭的教訓，及共同團結反對侵略，維護民主自由的體制，這才是真正的重點。

陳其邁說，「至於國內的政治攻防，這個是一回事，但是我也認為任何人都不應該為發動戰爭者推卸責任」。

國民黨主席朱立倫昨天表示，總統賴清德在做希特勒做的事，德國在台協會回應，國民黨應避免進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。

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以色列駐台辦事處也表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。

民進黨高雄市議員簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張勝富、邱俊憲、黃彥毓等人今天也共同發聲明，表達強烈遺憾與譴責，嚴正呼籲朱立倫應立即收回發言，並向國人及國際社會誠懇道歉。（編輯：李淑華）1140508