朱立倫批總統像希特勒 政院：比喻非常不恰當

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）國民黨主席朱立倫批評總統賴清德像希特勒，德國在台協會發文表示不應為政治扭曲歷史。行政院今天說，檢調單位依法針對刑事犯罪偵辦與調查，無法類比成對特定種族的屠殺，這比喻非常不恰當；人權處也說，盼各界能同理他人歷史。

今天是二戰歐戰勝利80週年，朱立倫昨天主持國民黨中常會時指出，二戰當時的日本、德國、義大利都是法西斯主義，德國的希特勒、義大利的墨索里尼皆藉民主之名，動用司法手段，消滅在野黨，變成獨裁者，賴總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。德國在台協會昨天則呼籲，國民黨應避免進行不恰當，且缺乏歷史敏感度的類比。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，檢調單位是依法針對刑事犯罪偵辦與調查，無法用以類比針對特定種族的屠殺，朱立倫的比喻非常不恰當。

外交部歐洲司副司長林主恩也在記者會指出，納粹是德國歷史沉痛的一頁，納粹偏狹意識形態與行為，造成大屠殺跟種族滅絕，這種歷史悲劇已經被包含台灣在內的國家厭惡與唾棄，外交部也譴責納粹暴行。

林主恩說，德國在台協會已經透過公開說明，呼籲各界共同省思，杜絕獨裁跟極權，並且要珍惜得來不易的民主，部分國家在台機構也有轉發這個說明，外交部予以尊重。

行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆在記者會表示，當前全球民主面臨嚴峻挑戰，許多國家的威權勢力重新影響目前政治與社會，全球自由度也已經連續19年下滑，各國都注意到民主論述以及轉型正義主流化，可能被濫用來美化自身作為，甚至作為戰爭理由。

透過 Google News 追蹤中央社

賴俊兆說，傷痛不該被當作攻防語言，民族或國家經歷的歷史傷痛威權統治、殖民統治、戰爭衝突都有其特殊性、獨特成因，以及待解課題，不該被輕易挪用，盼各界同理他人歷史。

他表示，行政院近期也已核定轉型正義階段策進重點方案，重點包含還原歷史真相、省思歷史記憶、強化民主韌性等，政府會與各界一起努力平復台灣傷痕。（編輯：翟思嘉）1140508