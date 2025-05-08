民進黨：以納粹類比犯國際大忌 朱立倫應道歉

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨發言人吳崢今天說，國民黨主席朱立倫以希特勒和納粹錯誤類比台灣，將他國歷史傷痛，拿來做廉價政治消費，毫無歷史敏感度、對國際關係不尊重，朱立倫應為錯誤採用歷史符碼、踩在歷史傷口的行為道歉。

吳崢、民進黨台北市議員趙怡翔召開「消費歷史反成國際醜聞 朱立倫立即向德國道歉」記者會。吳崢表示，朱立倫不是第一次犯下歷史謬誤，過去幾週朱立倫頻繁消費歐洲歷史，不斷搬出涉及大量生命消逝的敏感字眼，與台灣做不恰當類比。

吳崢說，今天是二戰歐洲戰區終戰80週年，國際上公認納粹、希特勒是敏感且沉重的字眼。納粹政權必須為二戰期間的暴行負上最大責任，不僅全球6000萬人失去生命，納粹更在歐洲進行大屠殺，600萬猶太人被關進集中營、失去性命。面對歷史須謙卑反省，而不是用來做廉價的政治消費，甚至是操弄，這是國際的大忌。

吳崢舉例，發起俄烏戰爭的獨裁者俄羅斯總統普丁，侵略烏克蘭前先發動認知作戰，指稱烏克蘭境內有納粹，必須出兵征討。運用錯誤標籤，合理化出兵的行徑，造成烏克蘭人喪失家園及生命。

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吳崢說，日前國民黨罷免綠委領銜人宋建樑戴著納粹符號臂章、比出納粹手勢，朱立倫事發至今，不但沒有為此錯誤行為予以譴責、道歉，也未表達應有的政治回應，甚至近期不斷錯誤運用納粹符號，此事已造成台灣在國際社會的負面影響。朱立倫應為錯誤採用歷史符碼行為道歉，為在踩在歷史傷口的行為道歉。

趙怡翔說，對於二戰的經驗，國際間依然有重要共識，即大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行，絕對不能作為政治操作的手段；納粹符號、手勢、以及對希特勒的任何比喻，更不應出現在任何國家的政壇。國民黨謀取新聞曝光，賠上的不僅是國民黨的公信力，更是台灣的國際名譽。（編輯：萬淑彰）1140508