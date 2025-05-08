賴總統定位中國為境外敵對勢力 綠：符合社會期待
2025/5/8 12:15（5/8 12:32 更新）
（中央社記者王揚宇台北8日電）總統賴清德稱他「不得已、也不得不」，根據反滲透法，將中國定位為境外敵對勢力。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪指出，賴總統的陳述是基於事實、依據法制，也符合社會多數期待。
賴總統就職將滿週年，他接受「財訊」專訪表示，他是不得已、也不得不根據「反滲透法」將中國定位為境外敵對勢力，才有辦法讓國人了解情勢，國家體制才有辦法根據這方向調整，目的是確保國家安全、社會安定，還有台灣人民可以長治久安。
吳思瑤上午在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統是台灣的民選總統，基於事實與根據法制做出必要作為，把中國定位為境外敵對勢力。依據的事實就是共機、共艦不斷侵擾台灣，且中國無孔不入、無所不在的統戰，乃至於各式的威嚇，一直都在影響台灣的安全以及和平。
吳思瑤也說，台灣是法治國家，根據立法院三讀通過的反滲透法，在境外對台灣以非和平的方式進行各項的侵略意圖，就符合境外敵對勢力定義。
她提到，賴總統基於事實、依據法制做這樣的陳述，且總統領導國家、治理台灣，需要保衛台灣的安全，賴總統的說法符合社會多數期待。
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此外，國民黨立委翁曉玲質疑，2015年至2024年間涉罷免連署偽造案共8案，其中7案中選會都是在投票日後才移送，但中選會這次在第一階段提議後就告發。中選會回應，依法沒有規定何時告發，而是規定應予告發，且是可隨時告發；沒有任何政治或黨派考量。
針對相關議題，吳思瑤說，證據到哪就辦到哪、勿枉勿縱。國民黨動輒用政治立場為難中選會主委李進勇，非常不適宜。請讓司法偵辦回歸獨立，不要用過當的政治話術與騙術帶風向。（編輯：萬淑彰）1140508
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