賴總統提紀念歐戰勝利3意義 涉外人士：因應中國認知操作

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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統賴清德今天在「歐戰勝利80週年」紀念活動提出3大意義，這是台灣首次紀念歐戰，涉外人士點出賴總統思考脈絡表示，中國試圖透過「抗日暨反法西斯80週年」做統戰重要主軸，台灣必須有所因應；中共這波認知操作會一直持續到9月。

總統賴清德在「歐戰勝利80週年」紀念活動致詞表示，二戰慘痛經驗告訴大家，姑息只會讓侵略者食髓知味，膨脹更大野心與自滿利牙；他指出，此時紀念歐戰勝利，具有團結反侵略、自由民主需靠實力守護，以及切勿對侵略行為掉以輕心等3大意義。

涉外人士表示，中國把二戰勝利的紀念，稱為「抗日暨反法西斯勝利80週年」，明天中國領導人習近平會在莫斯科與俄羅斯一起慶祝；中國從去年開始設定，把二戰與反美連結，透過內外宣認知操作。

他說，中國試圖透過法律戰層次，闡述所謂「中國參加戰爭、回收台灣、所以台灣是中國」的史觀；但是中國共產黨在抗日上，「就是一個扯後腿的角色」，中國想辦法要清洗這塊歷史，創造一套不同於全球的史觀、不同於歷史的史觀。

涉外人士說，中國把「兩岸共同抗日勝利的80週年」設定為今年對台統戰的主軸之一，賴總統與其團隊一直在討論，要有所因應，賴總統今天談話從歐戰勝利開始做序曲、鋪陳，不只為歐戰勝利慶祝，更重要是為了隨時提醒自己。

涉外人士說，賴總統今天談話除了點出3大意義，也對照80年前經驗與80年後的現在，讓大家知道台灣與其他國際民主社群都遭遇共同威脅。

他進一步表示，過去很難想像有以國家為主導的力量，會去以挖掉別人的海纜、破壞基礎設施、網路攻擊，換取地緣政治利益，如今出現在歐洲、也出現在台灣。

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涉外人士指出，二戰後越來越多民主國家成立，過去從沒有遇到來自境外訊息操作、影響力干預，造成內部運作秩序出現問題，但現在在歐洲發生、在台灣發生、在加拿大發生；每件事需要大家共同合作與及早面對，這是對可能的單邊行為最好的遏阻與對應，也是今天總統講話最重要脈絡。

涉外人士說，中國這波認知操作會一直到今年9月3日大閱兵，過程中，訊息操作干預會持續進行，包括持續拉攏台灣政治人物、社團共同參與兩岸抗戰勝利80週年，把史觀往中國設定的方向操弄，政府要有所對應，會不斷在不同場合讓大家知道二戰勝利80週年的真正意義、如何面對共同挑戰。（編輯：謝佳珍）1140508