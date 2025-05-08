涉外人士：希特勒說引發譴責 歐洲警惕威權論述

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（中央社記者葉素萍台北8日電）國民黨主席朱立倫批賴政府像希特勒，包括德國、以色列、歐洲經貿辦事處、法國、荷蘭等駐台機構都回應。涉外人士今天說，這次歐洲反應特別快而且是全面性的，來自於他們對這種操作的警惕，「威權國家透過認知操作，挑撥民主國家之間的對立」，這幾年很常見。

國民黨主席朱立倫昨天表示，總統賴清德在做希特勒做的事。德國在台協會昨晚回應，國民黨應避免進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。以色列駐台辦事處今天表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。

歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處等機構，也都轉貼德國在台協會昨晚的臉書貼文，表達支持。

涉外人士今天說，歐洲國家很快反應，因為過去這幾年有很特別現象，例如，俄羅斯對喬治亞、俄羅斯對烏克蘭有要侵略或干涉內政行為時，會指控對方是「法西斯化」。

涉外人士表示，俄羅斯各種文宣指責烏克蘭總統澤倫斯基是希特勒、法西斯、納粹，宣稱他們要阻止烏克蘭納粹化、要阻止歐洲社會被法西斯主導，「威權國家倒過來指控別人是法西斯，這個狀況歐洲人非常有印象」。

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涉外人士說，2年前開始，中國的社群或官媒也開始有類似的操作，說台灣正在法西斯化、賴清德是希特勒正在走納粹路線，比較遺憾的是，台灣有人也有同樣的論述。

涉外人士表示，這次歐洲反應特別快，而且是全面性的，因為他們知道這種操作手法來自威權國家，透過各種訊息操作、認知操作，去挑撥民主國家之間的對立，所以歐洲人一旦聽到民主國家的人跟著講這件事，會特別警惕。（編輯：謝佳珍）1140508