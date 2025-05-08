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歐盟駐台代表：民主孱弱引發二戰 有責任不讓歷史重演

2025/5/8 14:01
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（中央社記者楊堯茹台北8日電）台灣今天舉辦「歐戰勝利80週年」紀念活動，身為德國公民的歐盟駐台代表谷力哲致詞說，德國當時民主孱弱，無法對抗國家社會主義才引發二戰，且有賴同盟國奮戰才能戰勝。他呼籲正視史實，「我們有責任不讓歷史重演。」

外交部上午在台北賓館舉行「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）等17國駐台使節，及國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安以及外交部政務次長吳志中等出席。

谷力哲致詞時表示，身為德國公民，在這天回顧歷史並從中習得教訓更是極為重要。而「紀念」（Remembering）意味誠實、不扭曲地回顧歷史事件，對真實性有很高的要求。

谷力哲說，二戰發生是因為德國威瑪共和國的民主孱弱，無法對抗急欲主導歐洲與世界、主張威權侵略的國家社會主義政權，這是事實；能擊敗德國國家社會主義者及其盟友，有賴美國、英國、蘇聯、法國等同盟國的共同奮戰與犧牲，這是事實；多個中東歐國家自德國解放，不代表能自動獲得自由，反而轉型到另一波佔領或依賴，這也是事實。

谷力哲強調，「我們有責任不讓歷史重演」，捍衛真實性是其中一部分，這意味著反制對史實的扭曲、修正主義以及政治工具化（political instrumentalisation）。

谷力哲以歐盟代表身分出席紀念活動，他說，5月9日「歐洲日」慶祝法國前外長羅伯特舒曼（Robert Schuman）提出歐洲合作新形式，舒曼說「捍衛世界和平須做出開創性努力，與威脅世界和平的危險相稱的努力」。歐洲整合與民主的故事是最佳體現，也證明捍衛和平與繁榮需要決心與努力，是可以做到的。

包瓊郁以中文致詞說，紀念歐戰勝利意義非凡，除了要向先人們致敬，同時提醒自己，今天的民主自由的生活方式多麼可貴。當時英國全社會團結為「正確的事」而戰，而戰爭經驗讓英國持續致力與全球盟友合作、建立韌性，「我們有責任為過去和未來的世世代代，守護共同珍惜價值。」

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吳志中致詞時表示，歐洲在二戰後轉型並協助重塑國際秩序，今天的歐盟更代表對團結合作的重大驗證，鼓舞包含台灣在內的全球民主社會。今年的紀念活動重申台灣與歐洲的堅定關係；面臨地緣政治情勢升溫與威權擴張，台歐應更加緊密合作提升韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

吳志中強調，台灣持續致力強化與民主國家的連結，與世界各國建立持久的夥伴關係，也感謝國際對台灣長期支持，期望持續與各國團結保護共享價值，確保光明繁榮的未來。（編輯：萬淑彰）1140508

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