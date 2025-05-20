台灣可望出席廣島和平紀念儀式 外交部：樂觀其成
2025/5/20 13:24（5/20 13:51 更新）
（中央社記者楊堯茹台北20日電）日本廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式，廣島市政府傾向通知台灣出席。外交部今天表示樂觀其成，將於收到邀請函後研議適當出席人選。
日本產經新聞報導，日本廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式，原本台灣並非被「通知」出席的對象，但鑑於今年是第二次世界大戰結束80週年，也是廣島原爆80週年，廣島市政府傾向通知台灣出席。
外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會表示，外交部樂觀其成，本案目前仍由駐大阪辦事處與廣島市政府協調聯繫中，將於收到邀請函後研議適當出席人選。
媒體另關切，日本長崎市長鈴木史朗16日表示，8月9日長崎市舉辦和平祈念儀式，今年按慣例不邀請或通知台灣出席。
對此，蕭光偉回應，外交部表示遺憾，台灣做為國際社會負責任及愛好和平的一員，將會持續與理念相近夥伴合作，守護區域和平、穩定及繁榮的決心不會改變。
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關於廣島和平紀念儀式，駐大阪辦事處處長洪英傑日前對中央社表示，多位對台灣友好的廣島市議員在市議會為台灣發聲，如果受邀，將是台灣首度受邀出席廣島和平紀念儀式。
台中市長盧秀燕昨天表示，上週廣島市議會拜訪，送上廣島市長親筆邀請函，希望邀請她出席8月6日和平紀念儀式。（編輯：楊凱翔）1140520
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