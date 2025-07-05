加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／颱風丹娜絲逼近花東恆春防大雨 氣象署最新說明
首頁 / 國際

7/5日本大地震、2012瑪雅世界末日都掀熱議 災難預言日期明確易引關注

2025/7/5 10:25（7/5 11:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本漫畫家龍樹諒的預知夢引發「7月5日現象」，相關謠言在社群媒體瘋傳。回顧過去，瑪雅文化的末日預言也曾引發恐慌，這類有明確日期的所謂「災難預言」，特別容易引發關注。圖為「我所看見的未來完全版」在東京地鐵車廂內廣告。中央社記者楊明珠東京攝 114年7月5日
日本漫畫家龍樹諒的預知夢引發「7月5日現象」，相關謠言在社群媒體瘋傳。回顧過去，瑪雅文化的末日預言也曾引發恐慌，這類有明確日期的所謂「災難預言」，特別容易引發關注。圖為「我所看見的未來完全版」在東京地鐵車廂內廣告。中央社記者楊明珠東京攝 114年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本漫畫家龍樹諒的預知夢引發「7月5日現象」，相關謠言在社群媒體瘋傳，香港航空公司預判旅客縮減，決定減少航班，對日本的經濟帶來影響。回顧過去，瑪雅文化的末日預言也曾引發恐慌，這類有明確日期的所謂「災難預言」，特別容易引發關注。

「我所看見的未來完全版」描繪了漫畫家龍樹諒在某年7月5日做的預知夢，「我夢見了一場大災難。在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」、「突然，日本與菲律賓之間的海底砰地破裂（火山噴發）」、「太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪大約是東日本大地震的3倍」。

後記中寫道，「如果做夢的日子就是災難實現化的日子，那麼下一次大災難將會是『2025年7月5日』」，該書具體寫出日期。儘管龍樹諒本人最近出來闢謠，表示當時的作品是出版社主導，也表示「（7月5日）那天不一定會發生大事」，相關傳言仍不斷。

集英社報導，神秘學雜誌「Mu」總編輯三上丈晴表示，「我所看見的未來完全版」在2021年出版後，「從2021年10月開始，接下來4年可以說邁入倒數計時」。

他指出，就像是「諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）預言1999年全人類滅亡」，以及「瑪雅文明預言2012年世界末日」一樣，這類有明確日期的預言，很容易引發人們關心。此外，這類末日論還出現了所謂的「13年週期說」，「1999年、2012年、2025年，呈現出某種節奏」。

他表示，「網路上有很多自稱通靈者或占卜師的人，以此為契機發表各種說法，但說實在的，都給人一種跟風的感覺。因為『7月5日大災難說』有點閱率，很多人搶著搭上熱潮」。

神秘學研究家角由紀子表示，受到YouTube等社交媒體的影響，部分相關影片播放次數超過200萬次，「目前在神秘學和都市傳說這個圈子內，7月5日是超級熱門話題」。

不過，角由紀子表示，「認為什麼都不會發生的人其實更多。在世界上的各種預言當中，能夠準確命中日期的例子並不多」。

她表示，「預言沒有科學依據，也不是應該全盤接受的東西。不過，它也是反映大家內心深處與潛意識的鏡子。這次的7月5日現象，反映出民眾對地震的不安。此外，像是確認逃生路線、準備緊急食品等，都有助於提升防災意識。因此，既不要過度相信，也不要過度輕視，這一點很重要」。

暫且不論真實性，這個「預言」已經帶來實質影響，在日本引發「7月5日問題」。除了來自中國、香港的旅客人數減少，香港航空公司減班之外，富士山7月1日開山後，往年常見的中國登山客也不見蹤影。

產經新聞報導，富士山8合目山上小屋相關工作人士表示，「7月上旬的中國旅客住宿預約接連取消，往年一開山就會出現的中國登山團體，7月上旬也幾乎沒有了」。

在山梨縣側攀登路線「吉田路線」5合目，工作人員會以多國語言向登山客收取4000日圓通行費，提醒防寒裝備等注意事項。相關負責人說，「以前在說明入山注意事項的時候，時常會使用中文，但今年幾乎都是用英文」，確實感受到「7月大災難預言」導致中國登山客減少。

google news透過 Google News追蹤中央社

準備帶領歐洲登山客出發登頂的男導遊說，「平時中國登山客人數壓倒性居多，但這個月20日之前幾乎沒有預約」。

不過，即使中國登山客取消預約，其他國家和日本的候補也會立刻遞補，因此不影響收益。相關人士表示，「等過了預言的5日，確認沒發生什麼事情，中國登山客應該就會回來了吧」。（編輯：陳承功）1140705

#山梨縣
#地震
#香港
#菲律賓
#瑪雅
#東日本
延伸閱讀
鹿兒島規模5.4地震 日本氣象廳：發生在7/5純屬巧合日本南海海槽30年內發生巨大地震機率 升至約80%俄烏戰爭、中國侵台威脅 末日鐘距午夜更近剩89秒
龍樹諒
鹿兒島外海地震頻傳 專家：與7/5預言毫無關聯漫畫預言日本7月將有大地震 龍樹諒：應聽從專家意見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：