鹿兒島規模5.4地震 日本氣象廳：發生在7/5純屬巧合

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（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本南部鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震頻傳，今天清晨6時29分（台北時間5時29分）再次發生規模5.4地震。氣象廳隨後召開記者會，提及最近吵得沸沸揚揚的「7月5日預言」表示，「完全是巧合，兩者沒有因果關係」，請民眾基於科學知識來判斷。

鹿兒島縣十島村的惡石島上午6時29分發生規模5.4地震，觀測到震度5強，震源深度19公里。氣象廳在記者會上表示，從6月21日至今天上午7時以來，吐噶喇列島近海發生震度1以上的地震已超過1300次。

記者會上也提到漫畫家龍樹諒的「預言」。在2021年出版漫畫「我所看見的未來完全版」當中，她的預知夢顯示，2025年7月5日，「突然，日本與菲律賓之間的海底砰地破裂（火山噴發）」、「太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪大約是東日本大地震的3倍」。

氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴表示，關於漫畫中的「預言」，以現有的科學知識來說，無法預知地震的發生日期、地點或規模，因此即使偶然發生地震，也不是基於任何科學根據。

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他表示，關於7月5日發生了規模較大的地震，這一點完全是巧合。日本每年發生超過2000次震度1以上的地震，比較多的年度，像是2016年甚至有6587次。換句話說，多的時候，日本平均每天會有10次以上震度1的地震。

他表示，「如果有人不斷預言，可能會碰巧說中。問題在於有沒有因果關係，而這是沒有因果關係的」。對於那種沒有科學根據的資訊，希望民眾基於科學知識來判斷。（編輯：陳承功）1140705