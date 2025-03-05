川普國會演說提對等關稅如期上路 點名歐盟印度韓國

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）美國總統川普（Donald Trump）今晚在國會聯席會議發表演說重申，對等關稅措施將於4月2日如期上路，「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」，他並點名歐盟、印度、韓國等。

美國總統在國會聯席會議的演說常被稱為國情咨文，但對上任第一年的總統而言，這類演說即便具有相同目的，也不稱為國情咨文。

今晚是川普1月底重返白宮後，首度到國會發表演說。上任後狂揮關稅大刀的川普在演說中表示，政府希望對國內製造業推出減稅措施，「如果你不在美國製造產品，那在川普政府執政下，就必須付關稅，在某些情況下，是很高的關稅」。

他說，數十年來，其他國家持續向美國課稅，現在是美國回敬同樣措施的時候了。歐盟、中國、巴西、印度、墨西哥、加拿大及其他許多國家，都對美國課徵很高的關稅，比美國向他們課的稅還多，「這非常不公平」。

除了點名印度、中國，川普也稱，韓國對美國產品的平均關稅是美國對韓國的4倍之多，儘管美國向韓國提供許多軍事援助，情況還是如此。

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他重申，4月2日起，美國將如期實施對等關稅，「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」。如果他們採取非貨幣性關稅，不讓美國產品進入他們的市場，美國也會回敬同樣措施。

川普政府今天凌晨對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅。3國也相繼提出報復措施。（編輯：陳承功）1140304