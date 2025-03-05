川普國會演說共和黨嗨翻 民主黨議員抗議遭掌聲輾壓

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）川普今天發表首場國會聯席會議演說，5年前在同一場地，國會鐵娘子裴洛西撕掉川普演說稿，成為歷史性畫面；如今川普強勢回歸，潰不成軍的民主黨改以拒絕鼓掌抗議，有議員起身開嗆，立刻被敵營集體高喊USA輾壓。

美國總統川普（Donald Trump）晚間9時在國會聯席會議發表演說，內容緊扣「偉大美國」，細數停止外援，及將墨西哥灣改稱「美國灣」（Gulf of America）等種種施政。今天晚上的眾議院議場猶如被紅海切割，共和黨議員區的高亢情緒與民主黨區的靜默像兩個世界。

影片來源：The White House

美國政府效率部（DOGE）總舵手馬斯克（Elon Musk）出場及川普提台積電擴大投資喜訊時，再掀一波高潮，掌聲從共和黨議員區一路蔓延到上層看台的記者席。

川普挾人氣回歸白宮，行政命令連發，去年國會大選幾乎搖擺州盡失的民主黨仍在摸索怎麼因應「極速開跑」的川普2.0，已有一些議員事前已經表示將採取較為克制的態度，畢竟尖銳對抗無助重振氣勢。

民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）日前對政治媒體Politico表示，2017年，許多人認為川普是異類。如今大家都知道川普是誰、知道他要做的事情，國家仍然投票給他，民主黨人在因應方面必須非常有技巧。

貝拉說，採取抗議的態度不會讓民主黨在下一次選舉贏回來，反倒應該聚焦在川普未履行的政見。另有民主黨議員呈現「川普不是全民支持，仍面臨反對聲浪」的畫面，當共和黨議員頻頻起立鼓掌時，有人乾脆離席，或高舉美國國際開發總署（USAID）字排，嗆川普無權關閉USAID。

整體而言，民主黨議員低頭看手機的人數，明顯高於聚精會神的共和黨議員。

12月接受髖關節置換手術的眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）沒有缺席，一身桃紅色帶著拐杖坐在台下，眼睛直盯川普，不時與身旁的議員低聲交談。

裴洛西的推特也沒閒著，發文抨擊川普沒有做到降低通膨及民眾生活成本的承諾，指他的預算法案為億萬富翁減稅，卻剝奪數百萬美國人的醫療保障。「共和黨人還興高采烈地投下同意票」。

眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）日前對媒體說，讓觀眾「看到我們的強大存在」是很重要的。眾議員貝耶（Don Beyer）的選區位於華盛頓郊區，居民有大量被馬斯克炒的聯邦雇員，他索性今晚不現身表達不滿。

雖然今年的在野抗議行動熱度不及以往，不代表議員沒有強烈不滿情緒。民主黨女性議員團（Democratic Women’s Caucus）穿象徵女權的粉色與會。成群粉紅雖然在眾西裝中格外顯眼，有成員在川普演說進入15分鐘後，不願繼續聆聽，轉身離去。

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民主黨女性議員團主席、西語裔的費南德茲（Teresa Leger Fernandez）上週對媒體表示，全美各地的女性都對川普執政感到憤怒。女性議員團以創意方式將這股憤怒帶入川普演講現場，「確保川普知道，美國人民也知道，這就是川普治下的美國。」

民主黨根據傳統推派一人回應川普演說，今年是由密西根州的新任聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）擔綱，據了解，絲拉金將主攻川普標榜的經濟政策，緊咬川普上任至今仍無法降低的物價。（編輯：陳慧萍）1140305