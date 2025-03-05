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川普回鍋白宮首次國會演說 強調美國夢再度燃起不可阻擋
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川普回鍋白宮首次國會演說 強調美國夢再度燃起不可阻擋[影]

2025/3/5 11:12（3/5 11:20 更新）
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美國總統川普（左）重掌白宮後，首度發表國會演說。（美聯社）
美國總統川普（左）重掌白宮後，首度發表國會演說。（美聯社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普旋風般重掌白宮，震撼全國和全球以來，今天首次在國會發表演說，他堅稱，「美國夢再度燃起，將比以往更加壯大，且不可阻擋」。

法新社報導，這位78歲的共和黨籍總統說，他重塑國家的雄心計畫「才剛剛開始」。他的親密顧問兼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也出席了這場黃金時段電視演說。

川普大力宣揚他上任6週來所取得的成就，並矢言將不惜一切代價，全力推動重塑美國政府及終結烏克蘭戰爭。

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川普說：「我們在短短43天內達成的成就，比許多政府4年甚至8年才能做到的還要多，而這一切只是開始。」效忠川普的國會議員在台下反覆高呼「美國、美國！」

川普進一步強調：「美國夢正再度燃起，將比以往更加壯大，且不可阻擋。我國即將迎來一場全球前所未見的大復興，甚至可能是空前絕後的奇蹟。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140305

影片來源：The White House
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