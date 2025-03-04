加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
富士山通行費漲到每人900元 今夏登山季生效
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.03/300
首頁 / 國際

川普重返白宮 美國人申請入籍英國人數創新高

2025/3/4 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）報導，隨著美國總統川普重掌白宮，加上英國稅制改變影響，美國人申請英國公民身分的人數在去年創下新高。

根據金融時報，去年有超過6100名美國人申請英國公民身分，創下20年前開始記錄以來的人數新高，且較2023年多出26%。整體而言，申請英國公民身分的人數也增加6%，達到25萬1000人，同樣創下新高。

英國內政部（Home Office）公布的資料顯示，2024年最後一個季度，申請英國公民身分的美國人數量激增，年增40%，達到約1700件。

移民律師指出，川普（Donald Trump）去年為重返白宮展開競選，並於去年11月初勝選，加上英國實施稅制改革，鼓勵部分居住在英國的富裕美國人在離境前申請英國護照，這些原因促使申請人數增加。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國Farrer & Co律師事務所合夥人希欽（Elena Hinchin）表示，人們之所以對英國居留權興趣增加，美國政治形勢堪稱「非常重要的誘因」。

希欽說，自川普展開競選活動以來，確實有更多美國人對英國公民身分感興趣。與上屆川普政府時期相比，這次感興趣的人數也明顯增加許多。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140304

#川普
#川普
#金融時報
#白宮
#美國
#英國
川普
台積電擴大對美投資 專家楊光磊：關鍵技術一定在台克宮：俄美關係若要正常化 美須解除對俄制裁
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
不滿馬斯克 法國南部車商12輛特斯拉遭縱火燒毀
202
更多編輯台推薦新聞：