川普重返白宮 美國人申請入籍英國人數創新高

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）報導，隨著美國總統川普重掌白宮，加上英國稅制改變影響，美國人申請英國公民身分的人數在去年創下新高。

根據金融時報，去年有超過6100名美國人申請英國公民身分，創下20年前開始記錄以來的人數新高，且較2023年多出26%。整體而言，申請英國公民身分的人數也增加6%，達到25萬1000人，同樣創下新高。

英國內政部（Home Office）公布的資料顯示，2024年最後一個季度，申請英國公民身分的美國人數量激增，年增40%，達到約1700件。

移民律師指出，川普（Donald Trump）去年為重返白宮展開競選，並於去年11月初勝選，加上英國實施稅制改革，鼓勵部分居住在英國的富裕美國人在離境前申請英國護照，這些原因促使申請人數增加。

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英國Farrer & Co律師事務所合夥人希欽（Elena Hinchin）表示，人們之所以對英國居留權興趣增加，美國政治形勢堪稱「非常重要的誘因」。

希欽說，自川普展開競選活動以來，確實有更多美國人對英國公民身分感興趣。與上屆川普政府時期相比，這次感興趣的人數也明顯增加許多。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140304