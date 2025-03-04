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不滿馬斯克 法國南部車商12輛特斯拉遭縱火燒毀

2025/3/4 18:37
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（中央社法國土魯斯3日綜合外電報導）法國南部城市土魯斯（Toulouse）的檢察官辦公室今天表示，當地有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火攻擊。

檢察官辦公室告訴法新社，當局已開始調查2日晚間發生在土魯斯附近一家汽車經銷商的攻擊事件。這起事件共有8輛車被燒毀，另有4輛車嚴重受損。

檢察官辦公室指出，證據顯示這場火警「絕非意外」。

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土魯斯郊區茲普萊桑斯杜圖奇（Plaisance-du-Touch）地方首長季約（Philippe Guyot）告訴法新社，消防員很快就斷定起火原因是犯罪行為。

由於美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開支持歐洲極右派政黨、反對多元化價值觀，並與美國總統川普交好，歐洲已發生多起針對特斯拉的攻擊行動。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140304

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