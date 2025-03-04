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川普擬加徵歐盟關稅 義總理規劃再訪華府溝通

2025/3/4 19:41（3/4 19:51 更新）
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義大利總理梅洛尼積極扮演美歐橋梁，希望維繫西方團結，除了美國擬對歐盟加徵關稅議題，她1日晚間也曾致電美國總統川普，試圖化解美歐對於俄烏戰爭議題的歧見。（義大利總理府提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年3月4日
義大利總理梅洛尼積極扮演美歐橋梁，希望維繫西方團結，除了美國擬對歐盟加徵關稅議題，她1日晚間也曾致電美國總統川普，試圖化解美歐對於俄烏戰爭議題的歧見。（義大利總理府提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年3月4日
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（中央社記者黃雅詩羅馬4日專電）美國總統川普擬對歐洲進口商品加徵25%關稅，與川普親近的義大利總理梅洛尼表示，她會和川普溝通，強調貿易戰對任何人都沒好處。義媒安莎（ANSA）報導，梅洛尼正嘗試安排在3月底、4月初再訪華府。

梅洛尼（Giorgia Meloni）昨晚接受義大利國營電視台Rai1的節目專訪強調，「貿易戰對任何人都沒有好處，甚至對美國也沒有好處」。她仍樂觀認為，美歐貿易問題可以透過正面溝通解決，未必要升高局勢。

她表示將向川普（Donald Trump）表達此一觀點，她先前已曾向川普稍微提過，歐盟會繼續與美國針對關稅問題協商，「我會盡一切力量，保障義大利的商品出口」。

梅洛尼強調，外交政策沒有固定的朋友或敵人，國家利益才是最重要的，在此一關鍵時刻必須保持冷靜、清醒思考、避免分裂，因為西方每次分裂都會帶來弱化，有利那些希望看到西方文明衰落的人，因此現在是相關要角努力重建西方文明的時刻。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮爆發爭執後，梅洛尼避免選邊站，她表示，「這種辯論通常不會在鏡頭前發生，這對情勢毫無幫助」。

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梅洛尼補充，義大利反對黨主張義大利必須與歐洲同一陣線（支持烏克蘭），這是否代表義大利應像法國一樣向烏克蘭派遣軍隊。梅洛尼明確重申，「我們不會向烏克蘭派遣義大利士兵」。

梅洛尼認為，俄烏簽署和平協議的關鍵，仍繫於保障烏克蘭的安全，此舉也是為了保護歐洲國家，「特別是那些感受到俄羅斯威脅的國家」。（編輯：周永捷）1140304

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