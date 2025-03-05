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遭川普點名對美課徵高關稅 韓國反駁：稅率趨近0%

2025/3/5 20:39（3/5 20:54 更新）
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圖為韓元。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）美國總統川普先前指控，儘管美方向韓國提供軍事支持，首爾當局仍對美國商品課徵高關稅。韓國今天反駁這樣的說法，表示對美國商品所課關稅「趨近0%」。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天在美國國會兩院聯席會議上發表演說時，批評韓國與其他國家對美國課徵高關稅「非常不公平」。

川普指出，中國對美國產品的平均關稅是美國對中國的2倍，而韓國對美國產品的平均關稅竟是美國對韓國的4倍之多。

川普並且強烈抨擊拜登政府推出晶片法（CHIPS and Science Act）向外國晶片製造商發放補貼的作法，他呼籲國會議員們予以廢止。川普雖未點名韓國三星電子（Samsung Electronics），但根據晶片法，由於三星電子在德州設廠因而成為美國政府補貼的主要受惠者。

川普發表前述評論後不久，韓國產業通商資源部發布聲明，標題為「韓國從美國進口的商品關稅稅率實際上趨近0%」。

韓國產業通商資源部表示：「根據2012年生效的韓美自由貿易協定，兩國均對（對方）大部分商品取消關稅。」

韓國產業通商資源部補充道：「截至2024年，自美國進口的商品實際關稅稅率大約落在0.79%。」

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「韓國時報」（The Korea Times）報導，根據韓國產業通商資源部，韓國最惠國待遇的平均關稅為13.4%，約是美國3.3%的4倍之多。然而，由於韓美自由貿易協定，韓國對美關稅幾乎是0%。

韓國產業通商資源部談到：「韓國政府計劃未來透過和美國的各種對話管道，積極說明這些細節。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140305

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