台積電加碼對美投資 中經院：最該擔心是韓國三星

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家日前共同宣布，台積電將對美國再投資1000億美元。中經院院長連賢明今天認為，與川普對話愈早愈好，否則愈後面加碼愈多，現在最擔心的可能會是韓國三星。

川普和魏哲家3日一同在白宮舉行記者會，宣布台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。消息一出，台灣輿論認為「護國神山」赴美，恐釀台灣經濟危機。

連賢明今天出席中經院「2025年2月台灣採購經理人指數發布記者會」，提到台積電擴大赴美投資，他認為不必全然負面解讀此事。

連賢明解釋，川普不是傳統政治人物，先把行政流程走完後再宣布，而是先講加稅，再補行政流程，單是美國對加拿大、墨西哥加徵關稅，進度峰迴路轉，因此應對川普應該見招拆招。

近日台積電加碼投資美國引發熱烈討論，連賢明對此表示，觀察全世界跟川普對談的國家，可以發現「早談比晚談好」，因為愈後面加碼愈多，現在真正需要擔心的是韓國三星，到底接下來要給川普多大代價。

至於對等關稅，連賢明表示，和其他國家相比，台灣對美國稅率並不算高，「不覺得大家需要特別擔心」。

連賢明直言，川普喜歡big idea、big number，現在投資計畫愈喊愈大，蘋果喊出未來幾年擬於美國投資5000億美元，「Stargate」（星際之門）計畫也約5000億美元，台灣不太可能有此規模。

連賢明認為，在此考量下，與川普談判自然愈早愈好，因為先談判，等同替後面的人設標竿，好比跑馬拉松，必須要超越前人的紀錄；現在台積電宣布加碼千億美元，設下門檻，下一個要煩惱的就會是三星。

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至於台積電加碼投資美國，很多人質疑是否削弱台灣投資動能，又如何牽動半導體產業，連賢明表示，這是另個議題，但台灣必須意識到，台灣面臨第二次國際化， 必須到全世界投資，雖然經營成本拉高，相對也能夠吸收全世界人才。

連賢明表示，大家都希望台積電繼續發揮影響力，既然如此，一定要繼續吸納人才，台大已經去了不少人，台灣也不太可能把全世界人才吸納進來，「這是很現實的」。（編輯；潘羿菁）1140305