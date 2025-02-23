韓半導體業面臨重要轉折 智庫：技術被中反超

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）面對美國總統川普重回白宮可能採取的經濟措施，韓國半導體業正面臨規避風險、爭取市場份額的重要轉捩點；但智庫最新分析指出，韓國半導體技術水準已在去年遭中國反超。

川普政府上任後預告一系列關稅措施，預期很快將發表的半導體關稅措施，以及對中國的半導體出口限制等，可能撼動國際半導體供應鏈，對於以半導體作為經濟主力之一的韓國無疑將受到影響。

韓聯社引述業界人士報導，由於半導體產業鏈相當複雜，很難預測美國可能採取何種課稅方式。但韓國直接向美國出口半導體的量並不多，若真有關稅產生，還需詳細計算比較實際增加成本及在美國建廠的成本差異，來決定下一步措施。

外界認為，川普針對半導體產業的關稅措施主要是向台積電施壓，以「拯救英特爾（Intel）」。報導指出，這對在晶圓代工事業虧損數兆韓元的三星電子而言，將是一個重要的轉捩點。

若台積電真收購英特爾，雖能利用英特爾在美國工廠增加與當地客戶的接觸，但站在客戶方的立場，可能會基於分散風險的考量，尋求其他進貨來源。

韓國KB證券研究員金東元（音譯）分析，英特爾既有的晶圓代工客戶與台積電基本重疊，而具有低價優勢的中國最大晶片廠中芯國際（SMIC）則因為美國對中國制裁增強，較不可能被列為合作對象，在此狀況下，預計2026年開始啟動在美工廠新產線的三星電子更可能爭取到這些潛在客戶。

不過，在新廠建設所取得的補貼金額及技術落差上仍有風險。根據外媒報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）先前曾表示會檢討前任政府的半導體補助內容，無法保證會按照先前說的金額支付，若補貼金額確實減少，三星電子及SK海力士在美國的新廠建設計畫勢必受到影響。

此外，韓國科學技術企劃評價院（KISTEP）最新發布的「改變遊戲規則（game changer）的3大領域技術水準深度分析」報告顯示，在韓國國內39名專家評價中，韓國在半導體產業的技術水準幾乎已被中國全面超越，包括高密度電阻式記憶體、戰略半導體、次世代高性能感測技術，只在半導體尖端封裝技術上與中國持平。

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若以商業化技術水準來評價，韓國僅在高密度電阻式記憶體技術及半導體尖端封裝技術上領先中國。

報告指出，在中國崛起、美國制裁及東南亞快速發展的狀況下，研發投資規模不大的韓國半導體產業前景並不樂觀。當前除了確保尖端半導體技術能力、擴大系統半導體產業生態系，如何留住相關人才也是重要問題。（編輯：韋樞）1140223