川普擬對晶片課稅 韓媒：三星、SK投資力道恐不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）美國總統川普擬在本週宣布「對等關稅」措施，其中可能透過對晶片課稅促成海外半導體大廠在美強化投資，但韓媒指出，三星、SK海力士等兩大韓廠可能面臨投資力道不足困境。

美國總統川普於美東時間7日表示，本週可能宣布對等關稅措施，其中可能針對晶片課稅的部分被認為劍指台灣，台積電在美國布局及設廠進度備受關注。

韓媒中央日報今天報導，相對於台積電已迅速採取行動，盤點目前已投產工廠及其他建廠進度，研擬應對方案，可能希望透過擴大在美國生產能力，規避關稅影響；但相對而言，韓國半導體大廠三星電子及SK海力士若要採取相同策略，可能在投資力道上還有得煩惱。

原因在於缺乏大型客戶及川普政府可能重新調整投資補貼金額。報導指出，台積電在美國當地擁有足夠訂單來支持在美國擴張產線的支出，包括蘋果（Apple Inc.）、輝達（Nvidia）等。

透過 Google News 追蹤中央社

另一方面，三星電子在美國有德州奧斯汀廠產線，並正在鄰近的泰勒市投資370億美元建新廠，但卻缺乏當地大型科技客戶訂單，包括需求急劇增加的輝達訂單，難以進一步採取主動投資。

同時，三星電子與SK海力士同時面臨川普政府可能重新檢討投資補貼方案的風險。若最終川普政府拍板縮減補貼金額，三星電子及SK海力士都必須重新檢討在美國的投資規模，加上美國當地高昂的人工費與環保相關規範，若未能盡快確保訂單來源，在美國投資帶來的成本壓力將持續擴大。（編輯：高照芬）1140210