中華電：台馬第2海纜修復 恢復雙海纜備援

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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信今天宣布，台馬第2海纜順利在上午完成全段修復作業，恢復台馬間通信雙海纜（台馬2號、台馬3號）互為備援傳送，提供馬祖穩定的通信服務品質。

中華電信說明，台馬第2海纜於114年5月16日在距沙崙機房1.6公里處及6月16日距東引127.7公里處皆發生芯線全斷障礙，台馬通信立即疏轉至台馬第3海纜傳輸，並以台馬微波通信為備援，維持通信服務正常運作、不受影響。

中華電指出，因距沙崙機房1.6公里處障礙點海域水深僅6公尺，需以平台工作船維修，考量人員及作業安全於海象轉佳後，維修團隊於6月18日開始進行修復作業，並於6月26日完成該處障礙修復。

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另外，中華電指出，距東引127.7公里處障礙發生時，即緊急協調中華電信參加的國際海維運組織（東南亞暨印度洋海纜SEAIOCMA）海纜船於6月25日抵台進行修復作業。

中華電信表示，感謝政府相關部門及漁會協助，台馬第2海纜順利在今天上午完成全段修復作業，恢復台馬間通信雙海纜互為備援傳送。（編輯：楊蘭軒）1140704