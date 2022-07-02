華郵：川普國會遇襲時執意去現場 與特勤人員爭執

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）「華盛頓郵報」報導，美國前總統川普在2020年底一再對幕僚表示，他有意在次年元月6日親自率領支持群眾遊行到國會，以迫使共和黨籍議員否決由拜登獲勝的選舉人投票結果，但因特勤人員阻攔而未成行。

美國眾議院調查2021年元月6日國會遇襲案的委員會已公布爆炸性的聽證會證詞和紀錄，顯示川普一心要在暴動當天親自現身國會，雖然最後未能成行，但也令各界比較能追究一個重要問題，即他事先對當天所將發生的暴力場面有多少了解。

儘管川普在事發前數週一再向幕僚提及現身國會的構想，但因他的態度有如玩笑，以致幕僚群認為他並不認真，也就沒有擬訂具體計畫，比如白宮新聞官員就未事先安排總統車隊和隨行記者前往國會的行程，也未替川普屆時在國會大廈的發言撰寫講稿。

在聽證會提供證詞的證人包括15名前任官員、幕僚和執法官員在內，其中一位是川普時期白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的助理賀勤森（Cassidy Hutchinson）。

一名知情人士說，在2021年元月4日，川普再次向若干白宮幕僚提出親自前往國會的想法，但特勤局和高層幕僚警告，此事無法協調安排而且具有危險性。另一名幕僚指出，特勤局對於川普計畫前往國會大廈尤其緊張，因為川普2020年11月曾在華府走入抗議選舉舞弊的人群中，當時的情況難以掌控，有如維安夢魘。

但川普並不這麼想。他在6日當天於白宮橢圓形草坪（The Ellipse）會見支持群眾前，先觀看了群眾聚集的影片。賀勤森作證時說，當時她無意中聽到川普埋怨，影片中出現人群空隙，他希望有更多人補滿空隙。這時時任白宮副幕僚長奧納多（Tony Ornato）向川普解釋，有些民眾因持有武器而無法通過安全篩檢。

賀勤森作證指出：「我偶然間聽到總統說了一句話，大意是，『我才不在乎他們有武器，他們來這裡不是為了傷害我』。」賀勤森並記得，川普當時說，「讓支持我的人進來，這樣他們才可以在集會結束後，遊行到國會去」。

但川普曾否認，他希望放行身懷槍械的民眾。他在自創的社群平台Truth Social貼文說：「誰會希望這樣？我絕不會！」

據華郵報導，當時川普上台對群眾說「我們將要遊行，我會跟你們一起」，在場幕僚嚇了一跳，因為並無這樣的安排。但川普在步下舞台後表明，他的態度認真。

賀勤森透露，根據奧納多事後描述，川普在坐進專供總統乘坐的休旅車後，他執意前往國會大廈一事演變成戲劇性的攤牌。當時梅多斯讓川普以為，理所當然可以去國會，但隨車特勤局幹員恩格爾（Bobby Engel）告訴川普，前往國會的路線不安全，車隊將返回白宮西廂。

賀勤森作證時提及：「這時總統的反應非常強烈和憤怒，他說了一句火冒三丈的話，大意是，『我是××的總統，現在給我開到國會去。』」

賀勤森表示，當恩格爾堅稱座車只會開回白宮時，川普伸手去抓方向盤，而恩格爾捉住了川普的手臂。這時川普另一隻手伸向恩格爾。作證中的賀勤森將手放在自己的頸部，示意當時川普的動作。

據報導，當座車回到白宮後，川普對梅多斯未能安排他成行怒不可遏。當時電視正實況轉播暴民在國會制伏警隊並逼近國會門窗的一幕。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110702