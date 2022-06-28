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美國會大廈遇襲案 眾院加開聽證會展示新證據

2022/6/28 13:32（6/28 14:22 更新）
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負責調查去年1月6日美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院特別委員會27日表示，本週將加開一場聽證會。圖為第4場聽證會情形。（圖取自twitter.com/January6thCmte）
負責調查去年1月6日美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院特別委員會27日表示，本週將加開一場聽證會。圖為第4場聽證會情形。（圖取自twitter.com/January6thCmte）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）負責調查去年1月6日美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院特別委員會今天表示，本週將加開一場聽證會，以展示最新證據。

眾議院特別委員會原本宣布，第5場聽證會結束後將暫停至少兩週，如今表示將於明天舉行第6場聽證會，以「呈現最近獲得的證據，並聽取證人證詞」。

特別委員會並未透露將揭開哪些新證據，也沒有說明何者將出席作證。

不過，調查人員上週表示，在聽證會進行時，調查委員會有大量證據可供篩選，其中包括來自舉報熱線的數百條線索，以及川普和其家人為一部紀錄片所拍攝的數小時鏡頭。

法新社報導，川普支持者去年1月6日硬闖國會大廈，企圖阻止國會認證拜登當選總統，眾院特別委員會展開長達一年的調查後，原先計劃就初步調查結果舉行7次聽證會，如今決定加場舉行。

7月舉行的兩場聽證會料將把重點擺在帶頭作亂的極右翼團體，以及川普在白宮內的行動作為。

特別委員會並未排除於夏季再次加開聽證會的可能。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110628

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