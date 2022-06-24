美國會暴動案第5場聽證5要點 揭川普施壓司法部細節[影]

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國會調查去年國會大廈遇襲事件第5場聽證會今天登場，眾議院特別委員會聽取證詞，揭露時任總統的川普在輸掉2020年大選後是如何施壓司法部、要司法部幫助自己保住權力。

負責調查去年1月6日川普支持者攻擊國會大廈的聯邦眾議院特別委員會今天聽取3名川普政府高官證詞，分別為時任代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）、時任代理副部長唐納福（Richard Donoghue），及時任司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）主任恩格爾（Steven Engel）。

以下為今天聽證會的重點整理：

● 川普試圖開除代理司法部長

路透社報導，川普對於司法部不採取行動調查或證實他對選舉舞弊的指控感到沮喪。

2020年12月23日至2021年1月3日這段期間，隨著保住權力一事變得更加緊迫，川普幾乎天天致電或召見羅森。川普要求羅森探求各種途徑，包括任命一名專責檢察官來調查選舉舞弊。

唐納福在聽證會上說，羅森在12月27日的會議中告訴川普，司法部無法彈指改變選舉結果，川普馬上回應道：「我要你們做的就是表明有舞弊，剩下的就交給我和共和黨議員們。」

影片來源：C-SPAN

● 跨年夜會面

羅森和唐納福跨年夜赴白宮晉見川普，川普問司法部為什麼沒有查扣支持者宣稱遭到操縱來竊取選舉的投票機。

唐納福回憶道，羅森當時表示，司法部在法律上沒有權力這麼做，而川普對這個回應感到不滿。

羅森告訴川普，國土安全部曾調查此事，並認定投票機沒有問題。

會談結束時，川普說：「有人告訴我，我應該開除你們兩個。」

唐納福表示，他跟川普說：「總統先生，您要如何領導，這是您的權力；但請瞭解，美國司法部是基於事實、證據和法律來運作，這是不會改變的。」

● 沒有寄出的信

支持川普的前司法部環境事務律師克拉克（Jeffrey Clark），在川普利用司法部來幫助推翻民主黨籍拜登勝選選舉結果一事上扮演關鍵角色。

克拉克起草一封信件，寄給部分共和黨掌控州的州立法機關，包括喬治亞州，信件內容旨在讓人對拜登勝選一事產生懷疑。

這封信聲稱司法部對於數個州的選舉結果有疑慮，不過克拉克在寫這封信時，司法部早已認定大選沒有發生大規模的詐欺行為。

在羅森與唐納福拒絕署名後，這封信終究未寄出。

● 義大利衛星

川普施壓司法部官員要求調查一起網路謠傳、沒有根據的陰謀論，稱義大利國防承包商曾上傳軟體到一顆衛星，將川普的票轉向拜登。

眾院特別委員會表示，時任國防部長米勒（Christopher Miller）致電美國駐義大利大使館的武官尋求調查此事，將此事作為川普利用政府機器追求個人私利的一個例子。

● 共和黨人尋求赦免

證人向特別委員會表示，至少有5名國會共和黨議員在支持川普推翻2020敗選結果後，尋求白宮赦免。

白宮助理視訊作證時表示，眾議院議員畢格斯（Andy Biggs）、布魯克斯（Mo Brooks）、蓋茨（Matt Gaetz）、戈默特（Louie Gohmert）和裴利（Scott Perry）曾尋求赦免不被起訴。

眾議員金辛格（Adam Kinzinger）是民主黨領導的眾議院特別委員會中的一名共和黨人，承受同黨猛烈批評。他尖酸地向委員會表示：「我所知道請求赦免的唯一原因，就是因為你認為自己犯了罪。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110624