美國會暴動案首場聽證會 群眾滋事火爆畫面曝光[影]

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前總統川普支持者去年1月6日大舉直搗國會大廈，聯邦眾議院特別委員會今天舉行首場公開聽證會，會中公布先前未曾曝光過的火爆畫面，鮮明地描繪了事發當下的紛亂。

法新社報導，這段影片比任何黃金時段犯罪戲劇還要暴力、令人瞠目結舌，然而這並非戲劇，而是在現實世界中真實上演。

數十名新聞工作者、政治人物和國會職員今天為了去年1月6日國會暴動案委員會調查結果的首場聽證會擠進國會大廈莊嚴的甘農會議廳（Cannon Caucus Room）。原本熱絡閒聊的眾人，在開場演說後，很快地對眼前大型螢幕上播放的暴動影片感到震驚，而陷入沉默。

這段影片多由先前未曾曝光過的影片組成，以分鐘為單位分解的片段，痛苦地提醒著人們，群眾試圖擾亂議員將政權從川普移交給拜登的正式表決時所發生的騷亂。

委員會展示了遭新法西斯主義組織「驕傲男孩」（Proud Boys）煽動的群眾在國會周邊壓制警方，甩開路障長驅直入的時刻。

警方絕望地試著阻止群眾湧入未果，滋事群眾爬上臨時搭建的棚架，扔擲椅子，最終闖入國會大廳。

旁聽席上的眾人全神貫注地坐著觀看衝突的畫面，當時國會議員若未遭疏散，恐釀成更大規模的悲劇。

影片中滋事群眾打破窗戶、或突破各個入口湧入國會大廈時，旁聽席上一些人時而將視線移開，但許多人拿起手機記錄。部分闖入國會大廈的民眾身穿戰術裝備。

這段影片將暴動人士從國會外圍闖越的畫面，與滋事民眾在國會大廈內遊盪的畫面並列，穿插川普事前煽動群眾、事後讚賞這群民眾的影片和音檔。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110610