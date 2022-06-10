川普稱選舉舞弊連女兒都不信 眾院聽證秀證據

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）負責調查去年美國國會大廈暴動案的眾議院特別委員會今天在公開聽證會提出證詞，以示前總統川普的親信、甚至女兒都不相信他所謂大選存在舞弊的說法。

已表態2024年捲土重來的川普在聽證會前發表聲明，稱眾議院特別委員會是一群「政壇惡棍」。

美國眾議院去年責成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，調查時任總統川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。

路透社報導，特別委員會今天舉行6場系列聽證會的首場，意在證明川普試圖顛覆美國憲法、以不正當方式掌權。特別委員會今天也秀出數以千計群眾闖入國會大廈、攻擊警察的畫面。

聽證會出示當時川普政府關鍵人物的證詞或公開聲明的影片，包括他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前司法部長巴爾（William Barr）及參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）等人。

其中有一段是川普在群眾闖入國會大廈前的煽動性演說。川普當時多次不實指控大選舞弊，並將支持者的怒氣導向彭斯；當時身兼參議院議長的副總統彭斯主持國會聯席會議，認證拜登勝選。

共和黨眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）說：「在得知暴動群眾高喊『吊死彭斯』時，總統（川普）竟回稱也許我們的支持者想法是對的。」特別委員會共有9名成員，包括2名共和黨人，其中一人就是擔任副主席的麗茲．錢尼。

巴爾在影片證詞中稱大選舞弊說法是胡說八道，川普的女兒伊凡卡也有同感。

伊凡卡在錄影證詞中說：「我尊重巴爾部長。因此我接受他的說法。」

委員會主席、民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）說：「去年1月6日是場陰謀政變的最高潮，一場厚顏無恥的政變...國會暴力事件並非意外，而是川普的最後一搏。」

巴爾在川普卸任前辭職。他在影片中說：「我們不能活在一個行將卸任政府根據自身觀點繼續掌權、在無具體證據下就說有選舉舞弊的世界。」

「國會山莊報」（The Hill）報導，庫許納在影片中則斥時任白宮律師西波隆（Pat Cipollone）團隊在國會之亂發生前揚言辭職一事，稱對方不過是「無病呻吟」。

庫許納說，西波隆和他的團隊老是嚷嚷「哎呀我們要辭職」。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110610