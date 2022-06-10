去年國會暴動事件中遇襲 美警：當時宛如戰爭現場

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國會警察愛德華茲今天在聽證會中告訴眾人，去年國會大廈遇襲當天，有員警倒地、流血、嘔吐，地上可見鮮血，當時的情況宛如戰爭現場。

在美國國會調查小組的面前，去年在國會大廈暴動事件中腦部受傷的國會警察愛德華茲（Caroline Edwards），今天在聽證會中描述當時暴力和混亂的情景，其中包括其他警察同僚流血、倒地的景況。

在美國聯邦眾議院特別委員會調查2021年1月6日國會大廈遇襲事件的第1次聽證會上，有兩人親自出席作證，其中1人是國會警察愛德華茲。

愛德華茲在聽證會上敘述自己是如何受傷，以及自己終於安抵華盛頓特區大都會警察局（Washington Metropolitan Police）拉起的封鎖線後方所看到的景象。

她在作證時說：「我所看到的，就像戰爭的現場一般，就像我在電影中看到的一樣。我真的不敢相信自己的眼睛，地上躺了警察，他們在流血、嘔吐…我還因為地上的鮮血而滑倒。」

聽證會上放了一段愛德華茲受傷的影片，當時她正試圖用兩個警方用來當作路障的自行車金屬停放架，來阻止一群支持前總統川普的暴民。

「我覺得自行車停放架撞到我的頭頂，我被往後推，我的腳絆到身後的樓梯，我的下巴撞到扶手，那時我就昏迷了…我的後腦杓撞上了我後方的水泥階梯。」

愛德華茲表示，她在恢復知覺後就重回崗位。

當天有100多名警察受傷，隔天有1人失去性命。4名警察後來自殺，結束了自己的性命。

愛德華茲告訴特別委員會，她穿上制服並為自己的國家服務，她對此深感自豪；但就在暴動事件那一天，她被暴民辱罵說她是眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的走狗、是無能的人、是個壞人。

愛德華茲說：「他們竟膽敢質疑我的榮譽心、忠誠和職責。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110610