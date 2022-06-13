美國會攻擊第2場聽證會 川普前輔選主將將作證

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國會針對2021年1月6日國會大廈攻擊事件成立的調查委員會今天表示，前總統川普競選總幹事與來自亞特蘭大和費城的前官員，將在明天的聽證會上作證。

路透社報導，美國聯邦眾議院特別委員會將在美東時間13日上午10時（台灣時間今晚10時）舉行本月第2場公開聽證會。9日晚間召開的首場聽證會，吸引大批民眾收看，會中川普（Donald Trump）的一些親近幕僚，甚至他的女兒伊凡卡（Ivanka），都不認同川普的選舉舞弊不實指控。

美國國會調查委員會預計舉行6場聽證會，明天上午登場的第2場，重點將擺在2020年11月總統大選共和黨候選人川普敗選後無事實根據宣稱，他之所以輸給民主黨候選人拜登（Joe Biden），是因為選舉舞弊，也就是所謂的「大謊言」（Big Lie）。

這場聽證會的第一組證人，將包括2020年川普的競選連任總幹事史泰平（William Stepien）。他於2017至18年在川普任內擔任白宮政治事務主任。

史泰平的公司目前替懷俄明州共和黨聯邦眾議院席次初選競選人哈吉曼（Harriet Hageman）工作。哈吉曼獲得川普支持，他的對手則是調查委員會副主席、現任眾議員錢尼（Liz Cheney）。

第一組證人還包括福斯新聞（Fox News）前政治編輯史泰爾瓦特（Chris Stirewalt）。由於福斯新聞政治編輯部在2020年11月總統大選開票時，率先宣稱拜登拿下亞利桑那州，導致史泰爾瓦特飽受川普和他的支持者抨擊。

聽證會的第2組證人，則包括保守派共和黨選務律師金斯柏格（Ben Ginsberg）、因川普陣營尋求推翻喬治亞州選舉結果而辭職的亞特蘭大檢察官朴秉（Byung J. Pak），以及費城選委會唯一共和黨籍委員施密特（Al Schmidt），他因替大選結果正當性辯護而成為川普攻擊目標。

喬治亞州和賓州在2016年總統大選支持川普，但在2020年倒向拜登，因此成為選舉舞弊指稱的聚焦地點。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110613