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涉參與國會暴動 密西根州長參選人凱利被捕

2022/6/10 12:21
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國司法部表示，聯邦調查局（FBI）今天逮捕共和黨密西根州州長初選參選人凱利（Ryan Kelley），他遭控參與去年1月6日的國會暴動事件。

路透社報導，40歲的凱利來自艾倫代爾（Allendale），是密西根州5位共和黨州長參選人之一，今年秋天挑戰現任民主黨籍州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）。凱利目前在艾倫代爾擔任城鎮規劃專員。

凱利陣營尚未回應置評請求。

在凱利被捕的同一天，民主黨領導的眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）舉行一連數場聽證會的第一場，提出其蒐集有關國會暴動案和導致這起事件的相關證據。

根據一名FBI探員證詞，凱利被拍到身處國會大廈「毆打和推擠執法人員」的人群中。

根據證詞，其他影像還顯示，凱利攀上國會大廈西北側樓梯附近鷹架，影片中還看到他揮手鼓勵人群移往樓梯。

美國至今有840多人遭控涉及國會大廈攻擊事件，凱利為其一。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110610

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