民調：半數美國共和黨人認為國會暴動由左派掀起

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）根據路透社/易普索一項新的民調，超過一半的美國共和黨人認為，左派抗議人士帶頭掀起2021年1月6日美國國會大廈的暴動，目的是為了讓當時總統川普看起來很差勁。

這項為期兩天的民調8日完成，凸顯今天開始在國會進行、有電視轉播的聽證會之前，許多黨派立場較深的美國人對此事的看法。

在聽證會上，由民主黨主導的調查人員將把重點聚焦在共和黨籍前總統川普的高階幕僚和家人的證詞，以說服美國民眾相信這次暴動是對民主一次精心策劃的攻擊。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）調查發現許多證實為共和黨人的美國民眾，他們的觀點與兩黨國會調查和刑事調查發現的事實不一致。

儘管民調中有55%的共和黨人認為，1月6日國會動亂是由左派抗議人士帶起，但根據美檢，在攻擊事件發生後，被捕的840人中幾乎都是川普的支持者。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）曾表示，沒有證據顯示左派極端分子在攻擊中偽裝成川普支持者。

民調結果顯示，有58%的共和黨人表示，他們認為大多數的示威群眾都是和平、守法的，儘管國會大廈遭襲那天有4人喪命、至少140名警察遭到攻擊，1名與暴徒對抗的國會警察在隔天過世。

約2/3的共和黨人認為2020年的總統大選結果，是從川普手中偷走的，儘管調查和重新計票都沒有發現舞弊的證據，因此州和聯邦法官駁回川普及其盟友對選舉提出的50多起訴訟，但那樣的觀點卻仍存在。

這項民調發現，兩黨絕大多數受訪者都認為，若黨內同志使用暴力來實現政治目的是不被接受的，但兩黨中都有約1/10的人認為，暴力是一種適當的政治手段。

這份民調6月7日、8日於全美以英語在線上進行，共蒐集1004名成年人的回覆。民調可信度，即精準度的衡量標準，誤差約在4個百分點。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110610