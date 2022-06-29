前白宮幕僚：川普明知示威者持武器仍指示前往國會山莊

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）調查美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院特別委員會今天加開聽證會，曾任前白宮幕僚長梅多斯助理的賀勤森出席作證，她說川普明知示威者持武，仍指示他們前往國會山莊。

賀勤森（Cassidy Hutchinson）的證詞主要聚焦在梅多斯（Mark Meadows）和川普對去年1月6日國會大廈遇襲事件的了解。以下是這場聽證會的重點：

●川普支持者全副武裝川普和聯邦眾議員戈默特（Louie Gohmert）等許多共和黨人都表示這些支持者沒有武裝，但賀勤森的證詞與這類說法相矛盾。她作證時表示，梅多斯和川普都知道群眾中的許多人都攜有AR-15自動步槍、手槍、手指虎和警棍，還穿上了防彈衣。

川普對許多支持者必須接受金屬探測器檢測感到不滿，因為這讓參與集會的人數看起來更少，但這是確保總統安全的標準作業程序。

賀勤森說，川普根本不在乎他們是否持有武器，說「他們不是要來傷害我」，還要求工作人員撤掉檢查示威者是否持有槍械的儀器。川普當時說：「讓他們進來，讓我的人進來。集會結束後，他們可以前往國會大廈。」

●白宮律師對國會大廈遇襲案存有法律方面的疑慮賀勤森作證說，白宮律師西波隆（Pat Cipollone）2021年1月3日告訴她，川普1月6日前往國會大廈「在法律上會是個糟糕的主意」。

賀勤森說：「他對我說，『我們必須確保這不會發生。我們那天若去了國會大廈，會有嚴重的法律問題』。」

●川普大搶總統座車方向盤賀勤森說，1月6日當天，特勤局和白宮律師團計劃將川普送回白宮，而非讓他前往國會大廈。川普對此憤怒不已，他試圖從總統座車的後座伸手抓住方向盤，試圖改變車輛行進方向。

賀勤森指川普表示：「我是他X的總統，現在馬上載我去國會大廈。」

川普在他的社群媒體應用程式Truth Social發布聲明，否認上述說法。

他寫道：「她說我試圖抓住白宮轎車的方向盤，藉此讓車轉向、開往國會的故事是假的，是充滿病態與欺瞞的說法。」

●巴爾受訪後 川普怒砸餐盤眾院特別委員會今天展示川普任內白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）的影音證詞，她說，時任司法部長巴爾（Bill Barr）接受美聯社的訪問時表示，沒有證據顯示2020大選存在舞弊，川普勃然大怒，將餐盤砸向牆壁，留下番茄醬污漬。

賀勤森對委員會說：「在我與幕僚長共事期間，他（川普）要嘛扔盤子，要嘛拉扯桌布，讓桌上的東西掉到地上，可能摔碎或到處滾動，我知道這類情事發生過很多次。」

川普今天同樣否認賀勤森這方面的證詞。

●梅多斯、朱利安尼尋求赦免

賀勤森說，國會大廈攻擊事件前數日，她曾與梅多斯和川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）談過話，並對1月6日可能發生的事感到「害怕、緊張」。

她說，梅多斯告訴她「事情有可能變得非常非常糟糕」，朱利安尼則說當天會是「很棒的一天」，說「我們要去國會大廈」。

賀勤森說，到最後，梅多斯和朱利安尼都為了與當天相關之事尋求豁免。不過，有一位匿名但熟悉內情的消息人士說，梅多斯從來沒有尋求過赦免。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110629