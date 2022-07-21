美國會1月6日遇襲簡訊紀錄 特勤局傳僅交出一則

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國特勤局今天釋出的信函指出，特勤局已將2021年1月6日國會遇襲當天的一則簡訊對話紀錄呈交給國會專責調查委員會，並著手調查其他簡訊是否已經遺失。

路透社報導，特勤局表示，為回應國土安全部督察長庫法瑞（Joseph Cuffari）要求24名特勤局探員交出2020年12月7日至2021年1月8日之間所收發的文字訊息，該局已將國會警察局與特勤局之間的一則簡訊對話紀錄提交給「聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會」。

特勤局在信函中指出：「特勤局正在進一步調查這24名人員所收發的訊息當中，是否還有相關簡訊遺失…如果有，又能否恢復這些簡訊。」

國土安全部督察長指控特勤局刪除探員在國會暴動案中發出的簡訊後，眾院調查特別委員會15日對特勤局發傳票，尋求2021年1月5日至6日的文字簡訊。

督察長15日曾與調查特別委員會進行閉門會議。

特勤局上週表示，早在督察長要求轉移簡訊對話之前，部分手機資料便已在系統遷移過程中遺失。

1月6日襲擊事件調查特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）、副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）今天發布聯合聲明指出，特勤局已依傳票開始提交部分通聯紀錄。

聲明表示，調查特別委員會正尋求其他與國會遇襲案相關的紀錄，還提到特勤局似未遵守聯邦紀錄保留規範，可能已經觸犯了聯邦法。

一位婉拒透露姓名的調查特別委員會助理今天向記者證實，委員會僅從特勤局收到一則簡訊。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：蔡佳敏）1110721