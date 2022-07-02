民調：71%美國人認為拜登不應競選連任

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）最新民調顯示，高達7成美國人表示不希望美國總統拜登競選連任。拜登目前的支持率陷入低迷，他所屬的民主黨恐將在11月期中選舉迎來挫敗。

美國「國會山莊報」（The Hill）獨家取得哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新民調結果顯示，71%受訪者認為拜登不應競選連任，僅29%持正面意見。

在認為拜登不應競選連任的受訪者中，有45%的理由是拜登當得太糟，約1/3的人認為他太老，另有約1/4的人則認為是時候該改變了。

民調共同主任潘恩（Mark Penn）表示：「拜登總統可能會想競選連任，但選民對此說了『不』，並嚴厲批評他現在的表現，甚至僅30%民主黨人會在黨內初選投給拜登。」

絕大部分受訪者（61%）也認為，前總統川普2024年不應該再次挑戰白宮大位，僅39%受訪者認為他應該再次競選。

在認為川普不應競選連任的受訪者中，有36%認為川普反覆無常，33%認為他會分裂國家，另有30%則認為他必須為2021年1月6日的國會大廈暴動案負責。

大多數受訪者（60%）表示，如果拜登和川普2024年再次參選，他們就要考慮投給一名溫和派的獨立候選人。持此意見的包括在受訪者當中占多數的共和黨人和民主黨人。

依受訪者黨籍來看，53%共和黨人以及64%民主黨人表示，在這種情況下，他們會考慮投給溫和派的獨立候選人。

拜登正持續苦於支持度低迷。哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查發現，拜登的整體支持率僅有38%，受訪者在他應對通貨膨脹（28%）、經濟（32%）、刺激就業（43%），以及對抗COVID-19疫情（50%）各方面的表現都打了低分。

基於拜登的低支持率，以及執政黨在總統第一任期的期中選舉通常表現不佳的歷史來看，民主黨已經對11月大選做好挫敗的心理準備。

美國最高法院上週推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，民主黨利用墮胎權議題嘗試吸引選民，但仍不清楚這個議題相較於通膨等議題，會對11月選舉帶來何種影響。

這項民調於6月28、29日針對1308名登記選民進行。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110702