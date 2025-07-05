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MLB太空人18比1擊潰道奇 阿圖維雙轟掃進5打點[影]

2025/7/5 17:58（7/5 18:37 更新）
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太空人隊阿圖維（前右）4日對戰道奇隊掃出3分砲後開心與隊友慶賀。（美聯社）
太空人隊阿圖維（前右）4日對戰道奇隊掃出3分砲後開心與隊友慶賀。（美聯社）
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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在客場迎戰洛杉磯道奇，太空人打線爆發全場敲20安，其中表現最亮眼的是阿圖維，他扛出2支全壘打、進帳5分打點，助球隊以18比1大勝道奇。

戰績位居美國聯盟西區龍頭的太空人隊於6局上海灌10分，其中包含卡拉帝（Victor Caratini）的滿貫全壘打，還有阿圖維（Jose Altuve）掃出3分砲。

太空人投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發6局被敲4支安打失1分，並送出4次三振、4次保送，後援的亞歷山大（Jason Alexander）登板3局無失分，麥卡勒順利奪下個人本季第2場勝投。

衛冕軍道奇整場僅擊出6安，其中包含史密斯（Will Smith）2局下的陽春砲。道奇最終以17分差吞敗，也創下球隊在主場道奇球場（Dodger Stadium）的最大分差落敗紀錄。

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道奇日本籍二刀流球星大谷翔平今天3打數沒有安打，吞下1次三振並獲得1次保送，本季累計打擊率來到2成82，並扛出30轟、進帳56分打點。

道奇投手卡斯帕琉斯（Ben Casparius）先發3局被敲9安失6分，後續又派出4位後援投手，但都沒能擋住太空人攻勢。道奇吞敗後，例行賽戰績來到56勝33敗，勝率仍高居大聯盟30隊之首。（譯者：陳彥鈞）1140705

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影片來源：MLB
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