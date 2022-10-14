國會暴動案新證據 揭川普在計票前準備假勝選演說[影]

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調查美國前總統川普涉入去年國會大廈暴動事件的議員13日提供新證據，顯示川普在計票工作展開前，就預先準備好假的勝選演說。（圖取自twitter.com/January6thCmte）

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）調查美國前總統川普涉入去年國會大廈暴動事件的議員今天提供新證據，顯示川普早就計劃無論2020年總統大選結果如何，都會宣布勝選。

法新社報導，調查委員會成員、民主黨籍聯邦眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）在聽證會上說，川普在投票前幾個月制定「預謀計畫」，無論計票結果如何，他都打算在選舉當晚宣布勝選。

洛福格林援引委員會蒐集的證據，包括曾任川普陣營競選總幹事的證詞。她說：「證據表明，在計票工作展開前，他就預先準備好假的勝選演說。」

調查委員會個別成員公開建議司法部長賈蘭德（Merrick Garland）應就國會暴動案起訴川普。

委員會並未正式宣布是否提出刑事轉介，但多家美國媒體今天報導，委員會成員打算在聽證會上投票傳喚川普。

聯邦眾議院調查委員會已公布大量證據，證明川普涉入一系列錯綜複雜的相關計畫，目的是推翻2020年大選結果。

調查委員會由7名民主黨籍眾議員和2名共和黨籍眾議員組成，今天這場公開聽證會有可能是他們發布調查結果報告之前的最後一場，他們在會上就去年1月6日暴動案提供了罪證確鑿的新證據。

共和黨籍的委員會副主席麗茲‧錢尼（Liz Cheney）說，迄今為止提出的大量證據表明，川普是造成1月6日國會暴動案的核心原因，許多人都追隨他。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111014