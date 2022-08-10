美國會大廈遇襲調查案升溫 挺川普議員手機遭查扣

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美國共和黨籍聯邦眾議員裴利9日表示，聯邦調查局（FBI）探員已查扣他的手機。（圖取自twitter.com/repscottperry）

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦眾議員裴利（Scott Perry）今天表示，聯邦調查局（FBI）探員已查扣他的手機，這是司法部調查2021年國會大廈遇襲一事正在升溫的另一個跡象。

裴利透過聲明表示，他和家人出遊時，3名FBI探員沒收了他的手機。他並未說明手機為何遭到查扣，但表示自己「感到憤怒」。

路透社報導，始終力挺前總統川普的裴利，一直是國會調查2021年1月6日川普支持者攻擊國會大廈一案時被鎖定的對象。

裴利在聲明中說：「他們沒有試著聯繫我的律師，如果他們想要取得我的手機，我的律師會替他們安排。」

他說：「我的手機含有關於我在立法與政治活動方面的資訊，以及我與妻子、家人、選民和友人間個人/私密的談話，這些都與政府無關。」

裴利協助散布川普宣稱2020年總統大選存在舞弊情事的不實訊息，國會大廈去年遇襲的前幾週，都還與川普主掌的白宮有聯繫。

國會今年6月舉行的聽證會上，議員們聽取了裴利向川普尋求赦免的相關證詞，不過裴利否認此事。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110810