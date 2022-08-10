更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川粉闖國會
新聞專題
川粉闖國會2/77
首頁 / 國際

美國會大廈遇襲調查案升溫 挺川普議員手機遭查扣

2022/8/10 12:01（8/10 12:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國共和黨籍聯邦眾議員裴利9日表示，聯邦調查局（FBI）探員已查扣他的手機。（圖取自twitter.com/repscottperry）
美國共和黨籍聯邦眾議員裴利9日表示，聯邦調查局（FBI）探員已查扣他的手機。（圖取自twitter.com/repscottperry）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦眾議員裴利（Scott Perry）今天表示，聯邦調查局（FBI）探員已查扣他的手機，這是司法部調查2021年國會大廈遇襲一事正在升溫的另一個跡象。

裴利透過聲明表示，他和家人出遊時，3名FBI探員沒收了他的手機。他並未說明手機為何遭到查扣，但表示自己「感到憤怒」。

路透社報導，始終力挺前總統川普的裴利，一直是國會調查2021年1月6日川普支持者攻擊國會大廈一案時被鎖定的對象。

裴利在聲明中說：「他們沒有試著聯繫我的律師，如果他們想要取得我的手機，我的律師會替他們安排。」

他說：「我的手機含有關於我在立法與政治活動方面的資訊，以及我與妻子、家人、選民和友人間個人/私密的談話，這些都與政府無關。」

裴利協助散布川普宣稱2020年總統大選存在舞弊情事的不實訊息，國會大廈去年遇襲的前幾週，都還與川普主掌的白宮有聯繫。

國會今年6月舉行的聽證會上，議員們聽取了裴利向川普尋求赦免的相關證詞，不過裴利否認此事。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110810

延伸閱讀
FBI突襲川普莊園引政治風暴 白宮：拜登未事先獲知川普佛州莊園遭FBI突襲搜索 調查與官司纏身情況一次看川普睽違年餘重返華府 再提勝選被偷暗示2024再戰
川普
FBI突襲川普莊園 美前副總統：司法部帶黨派偏見FBI突襲莊園來得正是時候？川普推類競選影片
裴利
外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國會遇襲隔日 川普刪演講稿與暴徒切割內容