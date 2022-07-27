川普睽違年餘重返華府 再提勝選被偷暗示2024再戰

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）18個月前離開白宮後，前美國總統川普今天重返華府。儘管部分共和黨人要他別再提勝選被偷，川普仍在激昂演說中堅稱第2次競選一樣贏了，並暗示2024年可能再次披掛上陣。

76歲的川普並未宣布參選，但提出他認為應是「下任共和黨總統」幾個要項。

他說：「我總說我第1次參選就贏，第2次選贏更多。」

「我們可能還要再來一次，我們必須整頓我們的國家，我期待在未來幾週和幾個月公布更多細節。」

川普站上右翼「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）演講台的幾個小時前，考慮2024年逐鹿白宮的前副總統彭斯則在華盛頓向另外的保守派聽眾發表演說。

彭斯在「美國青年基金會」（Young America's Foundation）會議上說，美國人必須往前看而不是往後看，淡化與川普的分歧。

彭斯說：「選舉關乎未來，我今天來不是為了向後看，而是為了向前看。」

「我不知道總統和我在議題上有意見不同，但我們的重點可能不一樣。」

川普在「美國優先政策研究所」發表90分鐘演說，呼應他2016年競選活動的諸多政見，包括非法移民和犯罪。

川普重申他贏得2020年大選的虛假說法，並譴責聯邦眾議院委員會針對他的支持者1月6日襲擊國會大廈的調查，是「政治駭客和暴徒」的作法。

川普說：「如果我放棄我的信仰，如果我同意保持沉默，如果我待在家放鬆，對川普的迫害就會立刻停止。但這不是我會做的，我不能那樣做。」

川普說：「他們真的想傷害我，這樣我就不能再回去為你們做事了，而我認為這不會發生。」

這番話讓群眾響起「再4年！」的呼聲。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110727