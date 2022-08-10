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FBI突襲川普莊園引政治風暴 白宮：拜登未事先獲知

2022/8/10 06:45（8/10 07:21 更新）
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美國前總統川普FBI控訴探員8日突襲他的海湖俱樂部莊園。圖為特勤人員在莊園外守衛。（路透社）
美國前總統川普FBI控訴探員8日突襲他的海湖俱樂部莊園。圖為特勤人員在莊園外守衛。（路透社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前總統川普聲稱聯邦調查局（FBI）探員突襲他在佛州棕櫚灘的海湖俱樂部莊園，還破解他的保險箱。白宮今天表示，總統拜登未事先獲知這項行動，並強調司法部獨立進行相關調查。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「總統未獲簡報，不知此事。白宮沒有一人被告知此事。」

川普說，FBI探員8日突襲他的海湖俱樂部莊園，還破解他的保險箱，稱美國陷入黑暗時刻。

川普在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發表聲明說：「這是我們國家的黑暗時刻，我在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-A-Lago）的美麗宅邸遭到一大群聯邦調查局（FBI）探員包圍、突襲與占據。」

川普說：「這是檢方瀆職、將司法系統武器化，以及不希望我在2024年競選總統的激進左翼民主黨人的攻擊。」

「他們甚至破解了我的保險箱！」

司法部不願對這次突襲發表評論。FBI的華府總部與駐邁阿密辦公室也都不願置評。（譯者：陳政一）1110810

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