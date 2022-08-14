背罵名也要反川普 錢尼長女麗茲甘為理念賭前途

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現年56歲的美國共和黨籍聯邦眾議員麗茲（圖）是美國前副總統錢尼的長女。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓特稿）過去幾個月來，美國共和黨籍聯邦眾議員麗茲早已習慣「叛徒」罵名，死亡威脅成家常便飯，期中選舉黨內初選也幾乎篤定落敗。但她不後悔，只要能確保前總統川普無法再掌白宮。

現年56歲的麗茲（Liz Cheney）是美國前副總統錢尼（Dick Cheney）長女，底下還有個妹妹。作為老共和黨人第二代，麗茲從小看爸爸在華府政壇打滾，一路從總統幕僚長、聯邦眾議員，做到共和黨黨鞭及國防部長，最後2001年隨小布希（George W. Bush）入主白宮。

耳濡目染之下，麗茲年輕時就展現政治野心。她就讀的科羅拉多學院（Colorado College）老師曾撰文回憶，麗茲大學時期就開始修讀政治課程，曾在分享未來志向時談到，若父親家鄉懷俄明州人口持續成長，眾議院席次從1席增至2席，她便能在不挑戰現任者情況下參選，「完全不像大學生會說的話」。

雖然懷州眾院席次未如麗茲預測的增加，共和黨籍時任議員魯米斯（Cynthia Lummis）2015年宣布退休後，麗茲仍決定追隨父親腳步，宣布參選。隔年她順利從黨內初選8名競爭者中脫穎而出，最後以高達62%的得票率擊敗民主黨對手，拿下懷州眾院席次。

在「錢尼」家族政治光環下，麗茲之後2018年、2020年兩次角逐連任皆輕鬆打敗對手，且在2019年獲選為眾議院共和黨黨團會議主席，成為共和黨第3號人物。

但麗茲這次爭取連任之路舉步維艱，只因她為去年1月6日國會遇襲案槓上川普。

麗茲去年1月13日投票支持以煽動叛亂罪行彈劾川普，是眾院少數投下贊成票的10位共和黨人之一；她當時指控川普集結暴民、點燃攻擊戰火，應為整起事件負責，「沒有一位美國總統曾對自身職位及憲法的誓言做出如此重大背叛」。

同年7月，麗茲獲民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）欽點，加入國會遇襲案調查委員會，兩個月後獲升委員會副主席。

自此之後，黨內指責麗茲與民主黨「同流合污」，是「叛徒」、「犀牛」（RINO，Republican In Name Only英文字母縮寫，指名義上的共和黨人）的罵聲不斷，眾院共和黨人去年5月更表決拔除她黨團會議主席地位。

槓上川普的決定也讓麗茲在選區支持率大跌。懷俄明州屬「深紅州」，川普2016年、2020年兩次總統大選都在懷州抱走近70%選票，擁有大批支持者；川普去年9月公開為同樣爭取共和黨懷州眾議員提名的哈吉曼（Harriet Hageman）背書，麗茲聲勢直直落。

根據懷州當地媒體「卡斯帕明星論壇報」（Casper Star Tribune）7月15日公布的最新民調，哈吉曼以22%的大幅差距領先麗茲，幾乎篤定將贏得8月16日的初選。

儘管反川普讓她飽受罵名，在共和黨內政治前途堪憂，麗茲8月初接受「紐約時報」（The New York Times）專訪時堅定表示：「若起身捍衛憲法的代價，是輸掉眾議院席次，那這個代價我願意付。」

對麗茲來說，現在的共和黨，已經不是她小時候認識的共和黨，她相當懷念父親那個年代以政策為主軸的政治生態。她向紐時直言，共和黨已「病入膏肓」（very sick），恐怕短時間內無法恢復從前模樣。

但被問到是否考慮加入別的政黨，麗茲卻一口回絕，強調「我就是共和黨人」。

連任眾議員無望，麗茲似乎把目光移到2024年，外界揣測她可能與川普競爭黨內總統提名。麗茲7月24日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，被問到她是否有意角逐白宮大位時，給了個曖昧答案，表示自己「目前尚未決定」。

麗茲接著說，放眼下屆總統大選，她相信國家正站在深淵邊緣，大家需要認真思考眼前危險威脅，選出一位認真的候選人。

CNN分析表示，麗茲雖沒明說，但會說出國家「站在深淵邊緣」、需要選出「認真的候選人」的人，參選意向不言而喻。但目前共和黨內民調最高的仍是川普，唯一被視為有潛力取代他的，是普遍支持川普政策的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

與其代表共和黨參選總統，CNN認為麗茲比較有可能以無黨籍身分參選；若川普最後真的出線，麗茲有機會吸走足夠共和黨選票，斬斷川普再次當選機會。

這麼做雖等於放棄總統大位，但對誓言要確保川普無法再靠近白宮的麗茲來說，或許這已足夠。（編輯：韋樞）1110814