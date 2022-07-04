反對川普再掌白宮 麗茲錢尼不排除2024年參選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）表示，她不排除在2024年競選美國總統。在她拒絕接受前總統川普有關2020年大選舞弊說法之前，她一直都是共和黨的政治新星。

麗茲．錢尼今天接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）採訪時說：「我將做出決定。」

她表示：「最重要的一點，是保護國家免受川普影響。」

聯邦眾議院僅有10名共和黨人投下贊成票，要彈劾川普在2021年1月6日煽動支持者在國會暴動，懷俄明州聯邦眾議員麗茲．錢尼便是這10人之一。

55歲的麗茲．錢尼目前為眾院特別委員會副主席，這個委員會負責調查川普是否應為國會大廈攻擊事件負起責任。川普在2020年大選尋求連任，敗給民主黨的拜登。

麗茲．錢尼告訴美國廣播公司：「像川普這樣危險人 絕對不能再次靠近白宮橢圓形辦公室了。」她認為如果房地產大亨川普再次贏得2024年總統選舉提名，她所屬的共和黨將「無法生存」。

她說：「我們這些信仰共和黨原則和理想的人，有責任試著帶領共和黨回到應有的樣子。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法新社報導，川普在共和黨仍有巨大影響力，他愈來愈公開地討論可能的新一輪參選，一些媒體報導，川普可能會在7月底宣布他的競選活動。

麗茲．錢尼為前副總統錢尼的女兒，在她考量要競選總統的同時，正為自己的懷州聯邦眾議員政治生涯而戰；在11月期中選舉前，共和黨懷州黨內初選下月將舉行，一名川普支持的競爭對手向她挑戰。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110704