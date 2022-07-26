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美國會遇襲隔日 川普刪演講稿與暴徒切割內容

2022/7/26 14:35（7/26 15:08 更新）
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聯邦眾議院特別委員會21日舉行聽證會，多名證人說，前總統川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會。（圖取自twitter.com/January6thCmte）
聯邦眾議院特別委員會21日舉行聽證會，多名證人說，前總統川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會。（圖取自twitter.com/January6thCmte）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）根據美國聯邦眾議員路里亞今天公布的國會證詞，2021年1月6日發生國會遇襲案後，前總統川普在隔日將發表的演講稿中，劃掉他與暴亂者切割的相關句子，並拒絕呼籲將他們起訴。

路透社報導，路里亞（Elaine Luria）是聯邦眾議院1月6日國會襲擊事件調查特別委員會成員，她上傳於推特（Twitter）的演講稿畫面顯示，川普劃掉「我想非常清楚地表明：你們不代表我，你們不代表我們的運動」的句子。

川普也刪除指示「司法部確保在法律允許的最大範圍內起訴所有違法者。我們必須傳達清楚的訊息，不要展現仁慈而是正義。必須有迅速且堅定的法律後果」的內容。

上週於黃金時段播出的聽證會中，負責調查暴動案的國會委員會播放川普1月7日發表演講的影片片段，川普在演講時拒絕承認選舉結束且自己已敗選。川普在彩排演講錄製的影片中說：「我不想說選舉結束了。」

在這起攻擊事件中，數以千計的川普支持者闖入國會山莊，試圖阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得2020年11月總統選舉。

路里亞上傳的影片畫面先前未對外公開，內容包括川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、女婿庫許納（Jared Kushner）、白宮律師與幕僚的證詞，他們稱川普在國會遇襲後拒絕發表緩和情勢的演說。

調查人員問庫許納：「你知道為什麼他想劃掉那些句子嗎？」庫許納回覆：「我不知道。」

這幾名證人表示，他們擔心如果川普沒有傳達強烈的訊息，之後會發生不好的事。

白宮律師西波隆尼（Pat Cipollone）作證時說：「必須強烈地表達：他們不能以任何形式或方式代表他或他的政治觀點。」

川普助理麥金蒂（John McEntee）跟委員會調查人員說，庫許納請他勸勸川普發表演說，並敦促川普「幫忙讓局勢緩和下來」。

調查人員問麥金蒂：「這是否暗指總統有點不願發表那場演說？」麥金蒂回答：「是的。」

調查人員又說：「那你是依據什麼做出這樣的回答？」麥金蒂答道，自己是依據有人希望他這麼做的事實。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110726

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