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再戰2024 民調：川普獲近8成年輕保守派力挺

2022/7/25 21:12（7/25 21:41 更新）
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根據針對美國年輕保守派進行的最新民調，在2024年可能代表共和黨競選總統的人選之中，前總統川普獲得壓倒性支持。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）
根據針對美國年輕保守派進行的最新民調，在2024年可能代表共和黨競選總統的人選之中，前總統川普獲得壓倒性支持。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）
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（中央社佛州坦帕24日綜合外電報導）根據針對美國年輕保守派進行的最新民調，在2024年可能代表共和黨競選總統的人選之中，前總統川普獲得壓倒性支持，遙遙領先全球首富馬斯克公開力挺的佛州州長迪尚特。

「福斯新聞網」（Fox News）獨家報導，24日在佛州坦帕市（Tampa）登場的保守派學生團體「美國轉捩點學生行動峰會」（Turning Point USA Student Action Summit）中，主辦方針對與會者進行意向性投票（Straw Poll）。結果顯示，高達78.7%的與會者支持川普成為2024年大選的共和黨總統提名人，另有19%的人偏愛迪尚特（Ron DeSantis）。

在本次民調中排名第3的南達科他州州長諾埃姆（Kristi Noem）支持率僅有1%；前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）支持率為0.5%；德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）和前副總統彭斯（Mike Pence）的支持率各為0.3%。

被視為川普潛在競爭對手的迪尚特22日晚間率先在峰會發表主題演說，川普則於隔日擔任峰會主講人，並暗示自己將於2024年再度出馬角逐大位。

在23日的主題演說中，川普不忘自嘲，他先是贏得2016年大選，接著又「謊稱自己贏得2020年大選」，如今「我們可能只需要再做一次同樣的事情就好」。

川普還說：「如果我待在家裡，如果我宣布不再出馬競選，那麼對川普的迫害將立即停止。這就是他們（指民主黨）想要的。但你們知道嗎？我絕不可能讓他們稱心如意。」

演說結束前，川普表示，如今拜登擔任總統，他「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）的連任口號已經過時，但是，他強調：「我們將『讓美國再度偉大』。」

另一方面，根據上述民調，30.3%的與會者表示，加州州長紐松（Gavin Newsom）將是共和黨最難擊敗的對手；13.6%的人說是前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）；10.5%認為是前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。

另有10.3%的人點名參議院預算委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）；7.9%覺得是副總統賀錦麗（Kamala Harris）；還有5.9%認為是紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

只有4.4%的與會者認為，拜登將是2024年共和黨總統候選人最難擊敗的對手。（譯者：施施/核稿：林治平）1110725

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