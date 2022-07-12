拜登應否再戰2024？紐時：民主黨內開始私語說不

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（中央社紐約11日綜合外電報導）紐時報導，在今年初選季中，美國許多民主黨議員和官員對總統拜登難以推動多數政策感到失望，懷疑他能否解救預估在期中選舉慘敗的民主黨，並開始認為他不應尋求連任。

「紐約時報」上個月報導，隨著美國面臨的挑戰愈來愈多，疲乏的基本盤熱情降低，從東岸到西岸都有不少民主黨人悄悄擔心拜登的領導力、年齡以及再度與前總統川普拚戰的能力。

近50名民主黨人受訪結果顯示，他們擔憂共和黨實力不斷增強，並對當前的前進道路異常悲觀，這些人包括地方領袖、國會議員及2020年大選曾支持拜登的選民。

來自邁阿密的民主黨全國委員會成員西梅奧尼迪斯（Steve Simeonidis）表示：「說我國走在正軌是公然背離現實。」他說，拜登「應在期中選舉後宣布他不打算在2024年尋求連任」。

法新社今天也報導，拜登這兩天準備大老遠到中東訪問，而他顯然有意再戰2024一事引發愈來愈多討論，此事讓民主黨左右為難，因為目前沒有明確可替代拜登的人選。拜登是白宮歷來最年長主人，11月20日將過80歲生日。

「大西洋月刊」（The Atlantic）最近的文章提到：「他現在能勝任總統，但到了下次大選，他年紀就太大了。」文中同時嚴厲批評右翼聲稱拜登有失智症。

紐時今天公布的民調顯示，拜登連任之路在物價飛漲之際亮紅燈，施政滿意度僅剩33%。黨內支持者對他漸失信心，64%受訪民主黨選民希望2024年換人參選總統。

拜登若是連任，到時就年屆82歲，卸任時將是86歲。前總統雷根（Ronald Reagan）1989年以77歲之齡卸任，是先前的紀錄保持人。

紐時9日報導寫道，拜登的「年齡對他和他所屬政黨來說已成了一個令人不安的問題」。

拜登身體勇健令人欽羨，去年11月健康檢查報告說他「有活力」，主治醫師表示，拜登近幾年走路步態僵硬是因為脊椎關節炎，頻頻清喉嚨則是胃食道逆流關係。

不過他的外表顯示上任後操勞的代價，例如白髮越來越稀疏，步態謹慎。他有時在看提詞機時會唸錯或陷入沉思，且幼時克服的口吃狀況會再度出現。白宮也多次為他在敏感外交議題上的不當發言緊急澄清。

然而幕僚為他強力辯護，資深顧問唐尼倫（Mike Donilon）告訴紐時，拜登先前出訪歐洲時，所有年輕許多的幕僚在機上只想睡覺，但拜登卻花好幾小時規劃國內政策如何推行。

此外，拜登和之前歷任總統一樣，肩負令人精疲力竭的重責大任，包括俄烏戰爭、通貨膨脹飆升、槍枝暴力氾濫等問題。

保守派大法官占多數的最高法院近來屢屢做出爭議性裁定，例如推翻憲法保障墮胎權，也引發對於拜登號召力的質疑，認為他未能說服黨內中間派參議員支持他的政策，因而無法為墮胎權立法。

法新社提到，美國政壇許多關鍵人物都超過70歲，不只有拜登，還包括現年76歲的川普。川普有可能再度代表共和黨參選，而他知道年齡牌好打，也想好好利用。

川普在他的社群媒體平台上寫道：「有很多80多歲，甚至90多歲的人，還是一如既往的優秀和敏銳。拜登不是其中之一，但這與他的年齡沒什麼關係。實際上，人生80才開始！」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110712