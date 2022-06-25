美國墮胎權不保 凸顯川普塑造司法產生長遠影響

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）川普2016年當選美國總統時，一些福音派基督徒選擇忍耐他的生活方式和舉止，相信他能在司法這個關鍵戰場上得勝。如今，聯邦最高法院推翻墮胎權的憲法保障，讓他們得償所願。

法新社報導，川普雖已卸任，但他在任內提名的大法官讓美國基督徒得到了他們想要的結果，因為聯邦最高法院24日做出的裁定終結了全國原受憲法保障的墮胎權。

川普在聲明中說，這項歷史性裁定「是因為我履行所有承諾才可能實現」。

福斯新聞（Fox News）在訪談中詢問此一結果是否應歸功於他時，極少上教堂、也鮮以謙虛為人所知的川普答道：「上帝做了決定。」

在川普所屬的共和黨內外，無論支持或批評他的人都會同意，他影響最持久的施政結果之一就是重新塑造了司法。

川普在4年任期中提名了3名聯邦最高法院大法官，占全數9名的1/3，這3人都支持推翻聯邦最高法院1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中做出的保障墮胎權裁定。

賓州大學歷史教授柏利（Mary Frances Berry）表示，川普提名的大法官相對年輕，因此他很可能在法庭留下長遠的影響。

柏利說：「我們所瞭解的川普是，即使他許下的承諾有些很離譜，他通常仍會努力兌現，這和許多政治人物不一樣。」

在聯邦最高法院做此裁定之際，川普正處於關鍵時刻，他有意再度參選角逐2024年總統大選，近期在共和黨內的民調卻出現下滑。同時，聯邦眾議院調查去年1月6日國會遇襲案，他在此案扮演的角色於接連數場聽證會中受到嚴格審視。

在川普任內擔任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）是福音派基督徒，他在推特（Twitter）發文對川普說，「你會在青史留名」，「已出世或尚未出世的美國人未來數十年都會受益」。

賓州格羅夫城市學院（Grove City College）政治學者韋博瓦（Caleb Verbois）說：「我認為，不可否認的是，對一名強烈政治保守人士而言，3項最重要的事就是川普的3項聯邦最高法院大法官提名案。」格羅夫城市學院是一所保守派基督教學校。

韋博瓦說，數十年後，人們會記得川普4年任期的混亂、社群媒體的騷動和1月6日國會遇襲案，以及他提名了3名大法官。

韋博瓦還表示，福音派共和黨人並不喜歡川普的性格、語言和態度，但他們願意為了司法而接受。

美國聯邦法官為終身職，川普碰上的時機和參議院共和黨人的團結，正好讓他得以在4年任期內罕見地任命約占總數28%的聯邦法官，幾乎和前任總統歐巴馬在8年執政中任命的人數一樣多。

相較於川普在4年任內提名了3名大法官，歐巴馬當了兩任總統，也僅提名2人。

不過，曾任民主黨籍聯邦參議員幕僚長、現為拜爾策略顧問公司（Bayer Strategic Consulting）總裁的拜爾（Mark Bayer）說，聯邦最高法院的裁定也可能激起反對意見。

他說：「川普可能會期待政治上的回報，但這項災難性的裁定也將刺激那些支持婦女權利的各黨派選民。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110625