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憲法保障遭推翻 民主黨訴求期中選舉主打墮胎權

2022/6/25 12:52
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國最高法院今天推翻憲法保障墮胎權為社會投下震撼彈，已被通膨壓得喘不過氣的民主黨人尋求11月期中選舉主打保障墮胎權，共和黨人則說主導議題必然還是經濟。

保守派佔多數的美國最高法院，今天以5票贊成、4票反對，推翻數十年來影響社會深遠的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，美最高法院1973年裁定，認婦女墮胎權受憲法保護），另以6票贊成、3票反對，維護密西西比州禁止15週後墮胎的法律。

「華爾街日報」報導，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天說：「這個殘酷的裁決令人髮指、心痛。別讓錯誤再繼續下去，今年11月選票見真章。」

總統拜登在白宮發表談話時也提到期中選舉，還說「不能讓最高法院這項裁定說了算」。

美國最高法院目前9位大法官裡6人屬保守派、3人為自由派，一些民主黨人今天索性稱這已淪「共和黨最高法院」，而包含民主黨全國委員會及參、眾議員競選籌委會等幾個高層黨內團體發表聯合聲明，稱最高法院今天的裁定勢成期中選舉核心議題。

聲明中說：「2022年期中選舉，如今將攸關會否再有更多對婦女和家庭的殘忍、懲罰性限制等新措施。」

共和黨人則幾乎全體讚揚最高法院裁定，說當年「羅訴韋德案」錯誤剝奪各州保障生命的權力。共和黨要員們表示，他們不覺得期中選舉會就此偏離經濟議題，還說保守派選民會更有意願投票阻止民主黨尋求破壞最高法院裁定。

將挑戰內華達州民主黨聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）的共和黨候選人賴克紹（Adam Laxalt）認為，鑑於內華達州法律允許頭24週內墮胎不受限，當地選民不用擔心今天最高法院的裁定。

賴克紹說：「今天最高法院裁定不影響州內既有法律，也不會轉移選民對高物價難承受、犯罪率攀升等問題的關注。」

「紐約時報」指出，墮胎權此前在大多數州還不是期中選舉的核心焦點，許多候選人仍聚焦像通膨、油價高漲等經濟議題。但民主黨人與墮胎維權人士連月來已預期最高法院會推翻憲法保障，都在主打向選民訴求保障女性權益。

美國計劃生育協會（Planned Parenthood Association of America）旗下政治活動委員會「計劃生育投票」（Planned Parenthood Votes）常務董事勞森（Jenny Lawson）預測，今天最高法院震撼彈的餘波會延續到11月。

勞森說：「計劃生育投票會保證讓憤怒化為選票，讓支持保障墮胎權的候選人勝出。」（譯者：陳亦偉）1110625

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紐時：墮胎權被推翻 下一步可能劍指避孕同性婚研究：美國墮胎數增加 扭轉先前30年下降趨勢民主黨保墮胎權立法 參院闖關失敗
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