美最高院推翻墮胎權 梵蒂岡讚揚讓全球反思

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（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）梵蒂岡宗座生命學院（Pontifical Academy for Life）今天讚揚美國聯邦最高法院針對墮胎權的裁定，指此舉挑戰全球一起反思生命議題，但也呼籲社會變革，協助婦女撫養孩子。

路透社報導，梵蒂岡宗座生命學院也在聲明中說，捍衛人的生命不能侷限於個人權利，因為生命攸關「廣泛社會意義」。

美國聯邦最高法院今天採取重大行動，推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年來婦女墮胎權受到的憲法隱私權保護，這項新的裁定賦予全美各州禁止墮胎的權力。

宗座生命學院在聲明中說：「一個擁有長期民主傳統的大國改變了在此議題上的立場，也是在挑戰全世界。」

信奉天主教的美國總統拜登譴責聯邦最高法院的裁定，他說這對美國來說是「悲傷的一天」，並稱在聯邦最高法院占多數的保守派大法官是在走「極端」。

宗座生命學院主席帕以亞（Vincenzo Paglia）說，美國聯邦最高法院的裁定是在西方社會「失去對生命的熱情」之際，「強力邀請反思」這個議題。

帕以亞說：「藉由選擇生命，我們對於人類的未來所肩負的責任處於危急關頭。」

路透社提到，羅馬天主教會教導，墮胎是謀殺，因為生命始於受孕的那一刻，終於自然死亡。教宗方濟各（Pope Francis）曾將墮胎比喻為「僱殺手」來解決問題、擺脫一個人。

宗座生命學院在聲明中也呼籲改變社會環境，讓人更容易在各個階段捍衛生命。

聲明說：「這也意味著確保適當的性教育、保證所有人都能獲得醫療照護、準備好保護家庭和母親們的立法措施，以及克服現有的不平等現象。」

「我們需要為母親、伴侶和未出生的孩子提供堅實的協助，這牽涉整個社會，同時鼓勵困境中的母親繼續懷孕，以及將孩子託付給能夠保證孩子成長的人。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110625