從紐約州到加州 承諾提供墮胎婦女避風港

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國從紐約州到加州等民主黨執政的各州，承諾作為尋求墮胎婦女的避風港 ，相關機構也預期來自將禁止墮胎地區的有需求婦女會激增，因此會擴大提供墮胎服務的能力。

法新社報導，總部位於紐約的墮胎援助組織Brigid Alliance，為尋求墮胎的女性提供旅行、住宿和其他支持。組織成員莫勒（Sarah Moeller）說：「我們知道這種需求會激增。」

這組織每個月幫助100多人，協助一些女性長途跋涉約1900公里去進行墮胎。

Brigid Alliance正在招聘更多員工，並加大資金募集力道，因為預期在今天美國最高法院裁決終止墮胎權憲法保障之後，組織的客戶可能會迅速增加到10倍以上。

莫勒告訴法新社：「不可能讓每個需要長途跋涉才能獲得照護的人都得到支持。因此，每一個我們能夠幫助到的人都是勝利。」

美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，改由各州來決定是否限制或禁止墮胎，這意味美國各州女性不是選擇繼續懷孕下去、秘密墮胎、取得墮胎藥，就是前往另一個墮胎合法的州動手術。

加州、俄勒岡州和華盛頓州的民主黨籍州長一同發影片宣布，美國西岸將「仍然是一個可以獲得和保障生育保健的地方」。

在美國東岸，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，這個東北州「將永遠是那些尋求墮胎護理人士的避風港」。

侯可宣布一項新的廣告活動，告知美國民眾他們可以在紐約州進行墮胎，她說：「經過我們地鐵、巴士總站、機場和購物中心的每個人都會知道，墮胎在紐約州仍然是安全、合法且可取得的。」

紐約州於1970年將墮胎合法化，比「羅訴韋德案」的裁決早了3年。美國最早的墮胎診所之一位於紐約市，皇后區的女性抉擇醫療中心（Choices Women's Medical Center）成立於1971年。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110625