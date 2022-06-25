最高法院推翻墮胎憲法保障 全美各地湧現抗議潮

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）今天不只美國最高法院外頭聚集抗議人士，各大城市也有許多民眾走上街頭，抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）這項保障墮胎權的歷史性裁決。

「今日美國報」（USA Today）報導，數百名情緒激動的群眾難以消化近50年前、具里程碑意義的「羅訴韋德案」裁決遭推翻的消息，今天在最高法院的台階上舉著標語，並高呼「我的身體，我的選擇」等口號。

洛杉磯、芝加哥、費城、丹佛、舊金山、波特蘭、西雅圖和紐約市等美國境內大大小小的城市，都有數以百計的民眾走上街頭示威遊行。

在抗議活動中，一些反墮胎人士表示這是值得慶祝的一天。也有部分人士在墮胎診所外聚集，與抗議者發生口角。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，這項裁決使全國各地婦女處於危險之中，但要求那些聚集示威的人們保持和平。

他說：「我呼籲每個人，無論他們多麼關心這個裁決，所有抗議活動都要保持和平。暴力是絕對不能接受的。」

在最高法院外，來自維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）的35歲法務助理史丹納（Serena Steiner）談到這一裁決將如何影響她的姊妹和全國其他民眾時，她眼裡含著淚水。

史丹納指出，在傳出裁決消息後，她發簡訊給姊妹們，鼓勵她們買避孕器，並說「安息吧，羅訴韋德案」。

她還說：「我不希望她們被迫生下自己不想生的孩子。」

裁決宣布時，來自密西根州底特律（Detroit）、59歲的薩巴斯（Robin Sabbath）正位於華盛頓特區的飯店裡。薩巴斯說，雖然她已經過了「生育年齡」，還是選擇參加抗議活動，因為「政府不該有權告訴我該如何處理我的生育健康問題」。

從事圖書館非營利相關工作的薩巴斯說：「這是我的身體，我的選擇，沒什麼好說的。我們都應該要有能力做出對我們和我們家人最有利的選擇。」

美國最高法院24日推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，支持者與反對者在最高法院外爭論。（美聯社）

同時，反墮胎活動人士也聚集在華盛頓。儘管示威活動相當和平，但仍有一些人在最高法院外頭與示威者發生爭執。支持和反對團體相互叫囂之下，警察將其中幾個人護送離開現場。

在洛杉磯，也有數百名憤怒的抗議者聚集。當地電視畫面顯示，一些抗議人士於晚間8時前，在一條主要高速公路上遊行。

在洛杉磯擔任6年護理師、34歲的魏特（Becca Waite）說：「我傷心欲絕。」她擔心在加州等墮胎仍合法的城市和各州的一些美國人不會起身奮戰，並且有「這與我無關」的想法。

她說：「這些婦女的性命處於危險之中。已經有墮胎沙漠了，已經有女性受到嚴重影響。」

位於佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）的佛州計劃生育政治行動委員會（Florida Planned Parenthood PAC）成員手牽著手，站在市政廳外。有的人克制情緒，有的人強忍著淚水。

當地的生育權擁護人士維克利（Abbey Vickery）說：「今天我屏住呼吸醒來，伸手拿起手機，無法控制地開始刷新我的推特。當我看到這消息時，我所有情緒一下洶湧而來。我們所有人都如此熟悉的情緒，受傷、害怕及憤怒。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110625