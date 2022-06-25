羅訴韋德案裁決遭推翻 泰勒絲、怪奇比莉表態譴責

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決後，泰勒絲、怪奇比莉和荷莉貝瑞等好萊塢演員和歌手都紛紛表態譴責。

綜合外電報導，「國民天后」泰勒絲（Taylor Swift）在推特轉發前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）的聲明，並表示：「我對於我們的現況感到非常害怕，在經過數十年為女性身體自主權奮戰後，今天的裁決把它從我們身上奪走。」

現年20歲的美國流行樂女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）今天在英國格拉斯頓伯里（Glastonbury）參加音樂節，登台表演時向觀眾表示，對美國女性來說，今天是「黑暗的一天」。

美國歌手席琳娜（Selena Gomez）發推文說：「看著憲法權利被剝奪相當可怕，女性應該對自已的身體有自主權。沒什麼好說的。」

金獎影后荷莉貝瑞（Halle Berry）也在推特發文表示：「我非常憤怒！最高法院的裁決簡直太扯了。我們一定要做些什麼！槍枝比婦女享有更多權利！停止對女性的戰爭，把你們的法律從我們的身體拿開，我們必須一起禁止並拒絕接受這件事！我們不能只是寫在社群媒體，我們必須『做』些什麼！」

電視影集「慾望城市」（Sex and the City）主要女演員之一辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）也表示：「今天這項裁決在同志驕傲月巔峰期出爐，破壞力尤其大。羅訴韋德案所依賴的基礎，與保護我們LGBTQ+族群的許多權利基礎相同。」

最高法院的裁決並未認定墮胎非法，但由於墮胎不再被視為憲法權利，各州如今可以採取行動禁止墮胎，因此聯合國稱該裁決是「對女性人權和性別平等的巨大打擊」。（譯者：陳昱婷）1110625