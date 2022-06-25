美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看

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（中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電）美國最高法院今天推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，正方痛批判決殘酷，剝奪婦女選擇權，反方則歡呼是「生命權的勝利」。美媒預估，20州可能立即或短期內禁止墮胎行為。

由保守派成員把持的美國最高法院，今天做出近幾十年來對社會影響最深遠的判決，以5票贊成、4票反對推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，簡稱羅案），並以6票贊成、3票反對，維護密西西比州禁止15週後墮胎的法律。

今天的裁決源於一起密州案件。2018年3月，密州立法禁止婦女懷孕15週後墮胎，法律上路當天，傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）提告指該法違憲；案子一路吵到最高法院，大法官決定重新檢視羅案及1992年的「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey，簡稱計劃生育案）。

羅案認定墮胎權為憲法保障，不准各州禁止婦女在胎兒取得「母體外存活力」（viability，約為24至28週）前墮胎；計劃生育案則大多維持羅案的判定。

最高法院判決究竟寫了什麼？

除保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）外，以阿利托（Samuel Alito）為首的5位保守派大法官表決推翻羅案。阿利托在主要意見書中寫道，羅案及計劃生育案必須被推翻，因為「憲法未提及墮胎，墮胎權也未受任何憲法條文明確保護」。

他們批評羅案從最初就「錯的離譜」（egregiously wrong），論述相當薄弱，且裁決造成破壞性後果，不僅未為墮胎議題帶來全國性和解，反而點燃辯論，加深分歧。「是時候聽從憲法，把墮胎議題交還民選代表決定」。

羅伯茲另外撰寫意見書指出，更好的作法應是將羅案訂定的合法墮胎時間點摒棄，而非將整個案件推翻。

羅伯茲主張，核心議題是婦女選擇終止妊娠的權利，重點是讓婦女有合理時間做選擇，但不需一路延伸至胚胎取得母體外存活力前。他認為，密州法律允許婦女懷孕3個月內墮胎，這已遠超出被認為是「晚發現懷孕」的時間點。

3位自由派大法官則在反方意見書中批評，今天之後，打從受孕那刻起，婦女再也沒有任何權利，任何一州都能強迫她們懷胎足月，即便她們可能因此付出高昂個人與家庭代價。

自由派大法官們憂心，任何一州之後都能立法，禁止婦女懷孕3週、5週或10週，甚至是受孕後墮胎；部分州因為預期羅案會被推翻，早已把法立好，其中有些禁止所有墮胎行為，不論女性是否遭性侵或是亂倫受害者，也不管把孩子生下是否會毀掉她們人生。

墮胎支持者怎麼回應？

最高法院裁決出爐後不久，總統拜登就在白宮對外發表談話。他說，今天對美國來說是個「傷痛」的一天，婦女健康及生活未來將處於危險之中。

拜登指出，羅案通過之後的50年，共和黨總統提名的大法官都選擇維持判決，直到前總統川普提名的3位大法官就職，才出現使司法天秤偏移、移除婦女基本權利的決定。

但拜登強調，奮鬥尚未結束，他敦促國會拿出作為，制定聯邦法律恢復羅案賦予婦女的保障；若國會不動作，他則要選民在11月期中選舉「讓自己聲音被聽見」，把票投給支持立法保護墮胎權的候選人。

拜登也承諾會動用所有權力，保護權利可能受今天裁決波及的婦女，包括保障她們取得口服墮胎藥、避孕藥，若居住地禁止墮胎，則確保她們能前往其他州接受醫療照護。

此外，拜登呼籲民眾，任何示威行為都應和平進行，「暴力永遠是不可接受的」。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則以「殘酷」、「荒誕」及「令人心痛」來形容最高法院今天的裁決，並指控國會共和黨人正策劃全國性禁止墮胎。

裴洛西強調：「婦女基本健康決定只有她們自己能做，是在與醫生及心愛的人協商後做出，不應受極右政治人物主宰。」她承諾，民主黨人會持續努力奮鬥，把羅案入法。

前總統歐巴馬推文批評最高法院，把婦女最私人的決定交由政客及意識形態主宰，並指今天的判決攻擊數百萬美國人的基本自由。前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）則表示對判決感到「心碎」。

反方又怎麼說？

最高法院裁決出爐後，川普透過聲明讚許這是「一整個世代生命權最大的勝利」。他說自己履行所有對選民的承諾，包括提名3位備受景仰、強而有力的大法官，才能在極左派竭盡所能摧毀美國之際，保障人民權利，捍衛國家。

前副總統彭斯（Mike Pence）也在推特歡呼「今天生命贏了！」他讚許保守派大法官的勇氣，並呼籲所有珍惜生命神聖性的人士，捍衛尚未出生的胎兒，並給予面臨「危機懷孕」的婦女支持。

參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）讚許最高法院做出「勇敢且正確的判決」。他表示，這對美國憲法、社會中最脆弱的族群來說，可說是歷史性勝利。

麥康奈指出，50年來，各州連要為未誕生胎兒制定適度保護都不行，歐洲超過9成國家限制不得在懷孕15週後墮胎，美國各州卻被迫把時間拉長至1個月後，「那時胎兒都已經能感到疼痛，會打哈欠、伸展及吸手指頭了」。

麥康奈開心地說：「再也不了，現在美國人民奪回他們的聲音。」

羅訴韋德案遭推翻，然後呢？

羅案遭推翻後，不代表在美國墮胎自動變成非法，而是墮胎合法性的問題，改交由各州決定。

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根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）統計，目前美國有13州訂有所謂「自動生效禁令」（trigger bans），一旦羅案遭推翻，就會自動禁止墮胎行為，其中包括佛羅里達、路易斯安那、猶他、愛達荷等州。但生效時間介於立即、數分鐘後及30天後不等。

此外，華郵指出，包含南卡羅來納、喬治亞、俄亥俄在內等7州，可能在短期內禁止大部分或全部墮胎行為。部分州先前已立法禁止墮胎，只是遭法院阻擋或駁回，羅案遭推翻後，這些法律可能在數週或數個月內生效。（編輯：徐睿承）1110625